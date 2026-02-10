Negociación sobre reforma electoral en crisis; el PVEM truena contra Morena por los "pluris"

En el Senado, con 128 escaños, se requiere de mayoría calificada de 86 votos del total, para lograr que avance una reforma constitucional.

Morena, el Partido del Trabajo( PT) y el PVEM suman 87, por lo que bastaría que dos legisladores no votaran en ese bloque, o que no se presentaran, para modificar el tablero de votación.

El pasado lunes, las negociaciones en la Secretaría de Gobernación (Segob), a donde acudieron además de Melgar, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde y el diputado Reginaldo Sandoval, por el PT, se habrían estancado. El tema de los plurinominales fue uno de los motivos.

Nueva reunión en Segob

Este martes los tres partidos están reunidos en oficinas de Gobernación y según el diputado local de Oaxaca, Benjamín Robles, Montoya, el diálogo sigue.

“Nada se ha roto”, dijo.

La mañana de este martes, Melgar fue entrevistado por Azucena Uresti para Radio Fórmula y ahí acusó a Morena de querer "marear" a sus aliados con el tema de los plurinominales.

“No se le va a mover nada, ¿por qué? Porque para nosotros no es condición de negociar, punto. Entonces, no te puedes volver a sentar, después de qué día te habías puesto de acuerdo en una reunión previa. Vuelves a reunirte y te dicen: 'Oye, pues los plurinominales sí van'. Eso no es negociación.

“Y volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que los está traicionando a los de Morena? El subconsciente: quieren ir a un partido único”, señaló.