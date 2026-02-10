Publicidad

Congreso

Negociación sobre reforma electoral en crisis; el PVEM truena contra Morena por los "pluris"

El Partido Verde mantiene su postura de rechazo a la propuesta de Morena para recortar a los plurinominales y el financiamiento a los partidos.
mar 10 febrero 2026 04:38 PM
luis armando melgar.jpg
El senador del PVEM aseguró que no votarán una reforma electoral que “busca un partido único”. “Somos aliados, no paleros”, señaló. (Foto: Facebook Luis Armando Melgar)

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mantiene en vilo la negociación sobre los alcances de la reforma electoral, pues mantiene su rechazo a la propuesta de Morena para recortar el número de legisladores plurinominales y del financiamiento público a los partidos.

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, advirtió que en esos temas “no se le va a mover una coma” y recordó que él no votará a favor de que el estado de cosas cambie.

Sin el apoyo del Verde en el Senado, Morena perdería la mayoría calificada necesaria para que transite una reforma constitucional en esa Cámara.

En el Senado, con 128 escaños, se requiere de mayoría calificada de 86 votos del total, para lograr que avance una reforma constitucional.

Morena, el Partido del Trabajo( PT) y el PVEM suman 87, por lo que bastaría que dos legisladores no votaran en ese bloque, o que no se presentaran, para modificar el tablero de votación.

El pasado lunes, las negociaciones en la Secretaría de Gobernación (Segob), a donde acudieron además de Melgar, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde y el diputado Reginaldo Sandoval, por el PT, se habrían estancado. El tema de los plurinominales fue uno de los motivos.

Nueva reunión en Segob

Este martes los tres partidos están reunidos en oficinas de Gobernación y según el diputado local de Oaxaca, Benjamín Robles, Montoya, el diálogo sigue.

“Nada se ha roto”, dijo.

La mañana de este martes, Melgar fue entrevistado por Azucena Uresti para Radio Fórmula y ahí acusó a Morena de querer "marear" a sus aliados con el tema de los plurinominales.

“No se le va a mover nada, ¿por qué? Porque para nosotros no es condición de negociar, punto. Entonces, no te puedes volver a sentar, después de qué día te habías puesto de acuerdo en una reunión previa. Vuelves a reunirte y te dicen: 'Oye, pues los plurinominales sí van'. Eso no es negociación.

“Y volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que los está traicionando a los de Morena? El subconsciente: quieren ir a un partido único”, señaló.

En cuanto al tema del financiamiento a los partido, el legislador advirtió que este no aplica, como lo está planteando Morena en la iniciativa, así como tampoco harán cambios que afecten la autonomía del INE.

"La autonomía del INE es absolutamente intocable", dijo.

“Que llegue la señora de Morena y diga otra vez, 'Oiga, es que esto sí', pues es hasta una burla. ¿Por qué?. Porque es una falta de respeto", dijo.

Asimismo advirtió que en caso de que Morena insista en esos temas él no votará a favor y que en caso de que insistan se verán en el pleno.

