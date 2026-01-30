Bienvenidos al patio trasero: México en la geopolítica del miedo

El denominado "Departamento de Guerra" —rebautizado simbólicamente desde su nomenclatura original— abandona explícitamente el universalismo democrático que caracterizó la era posterior a 1945. En su lugar, consagra un "realismo flexible" centrado en cuatro pilares: defensa territorial absoluta, contención de China mediante negación estratégica, redistribución de cargas defensivas hacia aliados, y remilitarización industrial.

Esta transformación doctrinal no es meramente retórica. Las operaciones mencionadas —Absolute Resolve, Midnight Hammer, Southern Spear— evidencian una disposición a la acción unilateral sin precedentes en el hemisferio occidental desde las intervenciones de principios del siglo XX.

El lenguaje empleado ("narco-terroristas", "invasión", "dominación hemisférica") construye narrativas de emergencia que legitiman respuestas militarizadas a fenómenos tradicionalmente abordados mediante cooperación policial o diplomacia económica.

Geopolítica global 2026. El tablero de tres potencias y la periferia prescindible

La estrategia estadounidense ordena el mundo en tres niveles de amenaza jerarquizados con claridad quirúrgica. China emerge como el único competidor existencial, capaz de disputar hegemonía económica en el Indo-Pacífico, región que concentrará más del 50% del PIB mundial. Rusia figura como "amenaza persistente pero manejable", confinada a su periferia europea donde —según el documento— la superioridad económica de la OTAN (26 billones contra 2 billones) permite transferir responsabilidades defensivas a aliados europeos.

Esta jerarquización tiene consecuencias inmediatas: Europa debe asumir primacía en su defensa convencional elevando gasto militar al 5% del PIB; el Medio Oriente queda delegado a Israel y monarquías del Golfo como gestores regionales; América Latina y África aparecen exclusivamente como espacios de proyección de amenazas hacia territorio estadounidense (narcotráfico, terrorismo, migración) o zonas de acceso estratégico (Canal de Panamá, Groenlandia).