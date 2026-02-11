Esta contradicción no es sólo cultural o moral, sino también económica, empresarial y tecnológica y, por eso, merece ser analizada más allá del lugar común que enfrenta “romanticismo” contra “realidad”. El problema no es que exista una industria del amor en este mes en específico, el problema es que convive con una normalización estructural de la violencia que permea hogares, centros de trabajo, espacios digitales y decisiones de política pública.

Desde una lógica económica, en febrero el consumo se activa apelando a vínculos afectivos, promesas de cuidado, pertenencia y validación. Dicho de otro modo, no se vende un objeto, sino la idea de ser amado, de cumplir expectativas, de no fallar. Sin embargo, ese mismo modelo de incentivos rara vez cuestiona los roles de género que reproduce. Al contrario, muchas campañas siguen ancladas en narrativas donde el hombre provee, la mujer recibe y el amor se mide en capacidad de compra. No es violencia explícita, pero sí refuerza relaciones asimétricas de poder.

Mientras tanto, los indicadores de violencia de género como feminicidios, agresiones, acoso laboral y violencia digital siguen siendo alarmantes. Y aquí aparece una tensión que el sector empresarial y tecnológico suele esquivar: ¿qué responsabilidad tiene el ecosistema económico en una sociedad donde el amor se mercantiliza, pero el cuidado no se garantiza?