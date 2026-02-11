La evolución jurisprudencial del concepto de familia

Hablar de familia en pleno siglo XXI implica necesariamente cuestionar las nociones preconcebidas que durante décadas dominaron el discurso jurídico, social y cultural. La llamada “familia tradicional”, entendida como la unión entre un hombre y una mujer con fines reproductivos, fue durante mucho tiempo considerada no sólo mayoritaria, sino también superior o deseable frente a cualquier otra forma de organización afectiva. Esta visión excluyente invisibilizó a millones de personas cuyos proyectos de vida no respondían a ese esquema: parejas del mismo sexo, familias monoparentales, familias reconstituidas, personas que deciden no tener hijas o hijos, o comunidades afectivas basadas en el cuidado y el apoyo mutuo.

En este contexto, el principio de progresividad de los derechos humanos cobra una relevancia central. Dicho principio implica que el Estado tiene la obligación de ampliar, y nunca restringir, el alcance de los derechos reconocidos, especialmente para aquellos grupos históricamente discriminados. En materia de familia, esto se traduce en el reconocimiento de que el derecho a formar una familia no puede estar condicionado por la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil o cualquier otro criterio que no tenga una justificación constitucional válida.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un actor clave en esta transformación. A través de criterios jurisprudenciales y sentencias paradigmáticas, el máximo tribunal ha contribuido a desmontar la idea de que existe un único modelo legítimo de familia. Al reconocer que la Constitución protege a la familia como una realidad social diversa y en constante evolución, la Corte ha colocado la dignidad humana en el centro del debate, desplazando prejuicios morales que durante años se filtraron en las normas jurídicas.