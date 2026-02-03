Soberanía de exportación: hecha en México, juzgada en EU

La reciente entrega de 37 líderes del crimen organizado a Estados Unidos cristaliza esta contradicción: el gobierno mexicano invoca la soberanía para justificar la decisión, mientras simultáneamente admite que no puede controlar a estos actores dentro de su propio territorio. Esta paradoja no es retórica; es el síntoma de una crisis institucional que exige análisis sin eufemismos.

La soberanía real se mide en capacidad de procuración de justicia, en el control efectivo del monopolio de la violencia, en la posibilidad de que un ciudadano denuncie un delito sin temer por su vida.

Bajo este estándar, México enfrenta una erosión sistemática: según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más del 93% de los delitos permanecen impunes. La pregunta entonces no es si México es soberano en papel, sino si lo es en la práctica cotidiana de millones de personas que viven bajo la sombra de estructuras criminales que operan con mayor eficiencia administrativa que muchas instituciones estatales.

La presión que no se nombra y la decisión que se disfraza

Llamemos a esta entrega por su nombre: no fue el resultado de una estrategia de seguridad diseñada desde la autonomía mexicana, sino la respuesta a una presión geopolítica calculada desde Washington.

La administración estadounidense ha perfeccionado el arte de la coerción elegante: amenazas arancelarias envueltas en lenguaje de cooperación, certificaciones de seguridad condicionadas a resultados específicos, y una arquitectura de sanciones que puede activarse con precisión quirúrgica.

México no negoció desde una posición de fortaleza; cedió desde una posición de debilidad institucional crónica. La diferencia es fundamental.