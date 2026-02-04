Negociando nuestra propia inseguridad

El comunicado oficial fue breve, diplomáticamente cordial, técnicamente vago: se habló de drones, de intercambio de información aduanera, de cooperación judicial. Pero ni una palabra sobre indicadores medibles, sobre plazos concretos, sobre cómo estas reuniones contribuirán a que un ciudadano en Guanajuato, Sinaloa o Guerrero viva más seguro.

Mientras tanto, México cerró 2024 con cifras contradictorias: el gobierno celebra reducciones en homicidios dolosos, pero el país registra más de 14,000 desapariciones en los primeros 12 meses del actual gobierno.

El mensaje es claro: la violencia se transformó, no desapareció. La pregunta central no es si México debe cooperar con Estados Unidos en seguridad, sino si estas reuniones bilaterales están diseñadas para resolver los problemas de México o para administrar las preocupaciones de Washington.

La asimetría que nos condena

La cooperación bilateral México-Estados Unidos arrastra un pecado original: nació como respuesta a las prioridades estadounidenses, no mexicanas.

Desde la Iniciativa Mérida en 2007, el esquema ha sido consistente: Estados Unidos identifica una amenaza a su seguridad nacional, México se convierte en el territorio donde debe contenerse esa amenaza, y la cooperación consiste fundamentalmente en equipar a las instituciones mexicanas para cumplir objetivos trazados en Washington.

El actual Grupo de Implementación de Seguridad no escapa a esta lógica. La tercera reunión priorizó sistemas aéreos no tripulados y cooperación judicial, mientras que en México el crimen organizado ya controla recursos vitales básicos.