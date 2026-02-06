El nuevo periodo, más allá de la electoral y las 40 horas

Pero hay dos iniciativas pendientes de discusión en el Senado de la República de las que se ha hablado poco, pero podrían tener un impacto significativo en el contexto de las acciones impulsadas desde el Ejecutivo para aumentar las inversiones en el país. Por un lado, se encuentra la iniciativa de reforma a la Ley de Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que propone la introducción de nuevas figuras jurídicas que brinden facilidades y flexibilidad a quienes busquen registrar una patente, así como la agilización de trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La propuesta que será discutida en el Senado también contempla sanciones por el uso de Inteligencia Artificial para crear contenido engañoso y por el uso de ambush marketing, que sería considerado como competencia desleal.

Pero la iniciativa deja vacíos importantes si verdaderamente se busca convertir a la propiedad industrial en una pieza clave para la competitividad y la innovación en el país. El texto propuesto no corrige las barreras de acceso al sistema de patentes ni se acompaña de mecanismos específicos de financiamiento, lo que podría limitar su impacto a quienes ya se encuentran dentro del sistema. Dado su potencial para incidir en los resultados del Plan México- particularmente en su meta 15, que consiste en el aumento de la inversión en la investigación científica y tecnológica y simplificación de tiempos para el registro de patentes- esta propuesta debe ser mejorada. En ese sentido, la apertura del debate legislativo a universidades, centros de investigación y personas emprendedoras sería sumamente provechosa.