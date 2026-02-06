¿Subió mucho el salario mínimo? Cuatro realidades frente a la inercia mental

1. No hubo alza abrupta, sino recuperación gradual del poder adquisitivo perdido entre 1976 y 2015.

2. Esta recuperación no se trasladó al resto de los salarios; el “efecto faro” dejó de operar.

3. No generó inflación ni afectó el empleo, como lo demuestran nueve años de datos.

4. Aún queda margen para seguir avanzando, especialmente en el salario mínimo general (SMG).

1. A diferencia de la discusión internacional, en Estados Unidos o Europa, más que un “aumento”, lo ocurrido en México desde 2016 es una reparación histórica. En valor real, el SMG se incrementó 155% en nueve años, tras haber perdido 70% de su valor en las décadas previas. Ni siquiera así alcanzó su nivel más alto histórico, pero logró lo esencial: dejar de violar la Constitución, al superar el umbral de pobreza para dos personas. No es aumento, cubre una deuda.

El mecanismo que hizo esto posible sin efectos negativos fue una fórmula de dos componentes, que destrabó todo el nudo de rechazos y pretextos: un porcentaje de referencia ligeramente superior a la inflación y un monto independiente de recuperación aplicable sólo al salario mínimo.

2. Este mecanismo desacopló el ajuste al SMG del resto de la estructura salarial. Por eso es un error hablar de “aumentos generalizados de dos dígitos”. El salario promedio registrado en el IMSS subió sólo 27% en términos reales entre 2016 y 2025. Con un dato aún más positivo, la mediana salarial subió 43% en el mismo periodo, reflejando una mejora de los salarios más bajos. En ambos casos, muy lejos de cualquier escalada generalizada.