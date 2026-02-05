Publicidad

México

Alcalde de Tequila y tres funcionarios más son detenidos en Jalisco

El operativo también resultó en la detención de tres servidores públicos más del municipio: el director de Seguridad Pública; el de Catastro y Predial y el de Obras Públicas.
jue 05 febrero 2026 08:02 AM
presidente-municipal-de-tequila-jalisco.jpg
El alcalde Diego Rivera Navarro fue detenido durante cateos en domicilios de Jalisco. (Especial)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este jueves que fue detenido Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, junto con tres funcionarios de su gobierno.

Las capturas fueron parte de un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

El operativo también resultó en la detención de tres servidores públicos más del municipio: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.

Las aprehensiones se realizaron tras diversas denuncias ciudadanas que llevaron a las autoridades a ejecutar cinco cateos en domicilios de Jalisco. Durante esos operativos, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra del alcalde Diego Rivera Navarro.

Diego Rivera Navarro es investigado por su presunta participación en esquemas de extorsión. Se le acusa de liderar una red de corrupción dentro del Ayuntamiento de Tequila, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes locales, además de desviar recursos del erario público.

La investigación también apunta a un presunto vínculo entre Rivera Navarro y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En mayo de 2025, el alcalde fue citado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco para declarar por sus vínculos con un evento en el que participó el grupo musical Los Alegres del Barranco. En dicho evento, se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

Además de Rivera Navarro, otras autoridades municipales están presuntamente involucradas. Todos ellos estarían relacionados con la célula del CJNG que opera en la región.

Operación Enjambre

La Operación Enjambre es una estrategia de seguridad, encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que tiene objetivo para desmantelar redes de corrupción y complicidad entre gobiernos municipales y organizaciones criminales.

La estrategia de seguridad, que inició a finales de noviembre de 2024 en el Estado de México, se enfoca en la identificación y captura de funcionarios públicos vinculados con la corrupción que protegen o colaboran con grupos criminales. La Operación Enjambre ya detuvo a más de 60 personas.

