El operativo también resultó en la detención de tres servidores públicos más del municipio: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.

Las aprehensiones se realizaron tras diversas denuncias ciudadanas que llevaron a las autoridades a ejecutar cinco cateos en domicilios de Jalisco. Durante esos operativos, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra del alcalde Diego Rivera Navarro.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

Diego Rivera Navarro es investigado por su presunta participación en esquemas de extorsión. Se le acusa de liderar una red de corrupción dentro del Ayuntamiento de Tequila, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes locales, además de desviar recursos del erario público.

La investigación también apunta a un presunto vínculo entre Rivera Navarro y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En mayo de 2025, el alcalde fue citado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco para declarar por sus vínculos con un evento en el que participó el grupo musical Los Alegres del Barranco. En dicho evento, se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

Además de Rivera Navarro, otras autoridades municipales están presuntamente involucradas. Todos ellos estarían relacionados con la célula del CJNG que opera en la región.