Operación Enjambre: la estrategia del gobierno mexicano que sirvió para atrapar a Diego Rivera

Qué es el Operativo Enjambre y cómo se estructura su despliegue

Bajo el nombre de Operativo Enjambre se agrupa una estrategia de coordinación entre autoridades federales y estatales para ejecutar órdenes de aprehensión contra servidores públicos investigados por su relación con redes delictivas. La operación se diseñó para actuar de manera simultánea en distintos municipios, con el fin de evitar filtraciones internas y reducir la posibilidad de que los investigados evadan la acción de la justicia.

En la conducción del operativo participan la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que se integra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Desde ese frente se articulan las investigaciones, se concentran los expedientes y se definen los momentos de intervención.

Para los despliegues en campo se movilizan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, corporaciones estatales y personal del Centro Nacional de Inteligencia. La lógica del operativo consiste en intervenir de forma coordinada en varios puntos al mismo tiempo, con órdenes judiciales ya libradas, para cerrar el paso a redes que operan desde el interior de gobiernos municipales y corporaciones de seguridad.