Operación Enjambre: la estrategia del gobierno mexicano que sirvió para atrapar a Diego Rivera

La mañana de este jueves, el ayuntamiento de Tequila, Jalisco, quedó bajo la lupa tras la detención de su presidente municipal, Diego Rivera Navarro , junto con Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, responsable de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas, investigados por presuntos esquemas de extorsión, desvío de recursos públicos y un posible vínculo con una célula del CJNG que opera en la región.
Estas capturas forman parte de la Operación Enjambre, un despliegue que en los últimos meses ha puesto bajo la lupa a funcionarios señalados por su relación con redes criminales y cuyo alcance conviene entender con mayor detalle.