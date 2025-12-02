Opidemia | Calderón vs AMLO

Bastó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador hiciera su aparición, ni siquiera en vivo, sino a través de un video en la plataforma de YouTube, para derribar en minutos lo que la oposición había venido construyendo en las últimas semanas. Un tibio Felipe Calderón le deseaba éxito a los trabajos de actualización del partido que abandonó hace años cuando AMLO, de manera inesperada, se colocó como el tema central de la agenda con su libro “Grandeza”.

La narrativa oficialista, por un lado, tiene en la presidenta Claudia Sheinbaum a su principal actor, pero sigue teniendo en López Obrador a su principal respaldo. Por otra parte, la narrativa oficialista sigue en la búsqueda de un gran generador de mensajes, alguien que difícilmente podría ser el expresidente Calderón, alejado como está todavía del partido y sin la fuerza mediática de AMLO.

La narrativa opositora había venido aprovechando varios episodios en su favor, mostrando incluso cierta solidez. Destaca, desde luego, lo ocurrido tras la muerte del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Situación que posicionó de manera vertiginosa a una figura con enorme potencial de escalabilidad electoral como lo es Grecia Quiroz.

El movimiento del sombrero cuenta ya con una causa, algo indispensable para la producción de una campaña exitosa. Además, no se trata de cualquier causa, sino una que le hace sentido a la sociedad mexicana: el acabar con los elevados índices de inseguridad y violencia en el país.

En ese tejimiento se inscribe una transformación muy importante del panismo, cuya cúpula ha entendido la necesidad de abrir el partido pese a los riesgos que ello implica. No era una noticia menor la que se publicaba el domingo en los medios: los cambios estatutarios del PAN.

El relanzamiento del PAN debe pasar por una dolorosa transición para que vaya de un partido de cuadros a uno que logre cumplir con por lo menos el mínimo de militantes inscritos para sostener el registro nacional, que como se sabe es el equivalente al 0.26% del padrón electoral federal. El panismo no logra congregar ni siquiera los 300,000.

Para dar un primer paso hacia esta transición, el partido aprobó que las candidaturas se elijan por encuestas o por elección abierta. En lo que respecta al primer mecanismo, imita lo realizado por Morena. Además, cualquier ciudadano/a podrá competir cobijado por las siglas del PAN. Se busca dotar de frescura al abanico de aspirantes del partido, incluyendo liderazgos de corte social, comunitario o académico.

Otro gran cambio aprobado es el de la posibilidad de que las afiliaciones se generen con un solo clic y se eliminen procesos engorrosos que no hacían más que obstaculizar la inclusión oficial de personas a la organización, como si no fuera ya difícil convencer a la ciudadanía de integrarse oficialmente a la vida partidista.

La intención es reclutar, primero, un ejército de 150,000 personas para que vayan al territorio y, después, puedan sumar a otros miles de nuevos militantes a través de una aplicación. Esto constituye un trastoque a la tradicional manera de concebir la afiliación en el PAN, más preocupados porque los nuevos integrantes conocieran a detalle la gloriosa historia partidaria.

En lo que no habrá mucho cambio es en los valores que defenderá la organización blanquiazul, en espera de que encuentre un clivaje en la sociedad mexicana que los comparta: patria, familia y libertad.