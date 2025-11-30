El libro de AMLO será muy importante para el país, dice Claudia Sheinbuam

Claudia Sheinbaum fue cuestionada si ha visto a López Obrador, pues hace una semana estuvo en Chiapas y el tabasqueño viajó a la Ciudad de México cinco ocasiones.

Sin embargo, la mandataria negó que se hayan encontrado y comentó que a veces se mandan “recaditos” por medio de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien vive en la capital.

“Sé de él por sus familiares y su esposa”, comentó.

Además, consideró que lo que refleja el libro “Grandeza” es parte del pensamiento de la llamada "Cuarta Transformación", pues dijo que eso fortalece al país y a Morena.

"Ya lo escuchamos, es nuestro pensamiento, el humanismo mexicano, eso fortalece a México, fortalece al movimiento que representamos y con mucho orgullo estamos conduciendo el país", declaró la presidenta.

Claudia Sheinbaum explicó que se refiere a López Obrador como “presidente” por respeto y porque fue un “gran mandatario" de 2018 a 2024.

Mientras tanto, en el evento en el que participó la presidenta comentó el video que López Obrador publicó en redes sociales.

“Hoy nos levantamos con una noticia muy bonita. Vimos un video en la mañana del presidente López Obrador, que le enviamos un aplauso desde aquí con todo cariño hasta Palenque. Lo vimos muy bien, muy contento”, comentó.

Esta mañana, López Obrador reapareció en redes sociales para presentar su libro sobre la cultura prehispánica; además, afirmó que no tiene influencia sobre el Gobierno de Sheinbaum, pues aseguró que ella es una mujer excepcional.

"Entonces hay que apoyar mucho a la presidenta. Les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella si hay intentos de golpe de estado”, comentó.