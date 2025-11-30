Publicidad

México

El libro de AMLO será muy importante para el país, dice Claudia Sheinbuam

La presidenta asegura que no ha visto al exmandatario Andrés Manuel López Obrador, pese a que él ya estuvo cinco veces en la Ciudad de México desde que dejó el gobierno.
dom 30 noviembre 2025 03:09 PM
sheinbaum-amlo
Imagen ilustrativa. El exmandatario Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la inauguración del Tren Insurgente, en agosto de 2024. (Presidencia)

Después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareciera para presentar su libro “Grandeza”, la mandataria Claudia Sheinbaum consideró que esta obra será muy importante para el país.

"Queremos mucho al presidente López Obrador y su libro va a ser muy importante para el país. Habla de la grandeza cultural de México y de los pueblos originarios", señaló antes de encabezar la apertura de un hospital en Morelos.

Claudia Sheinbaum fue cuestionada si ha visto a López Obrador, pues hace una semana estuvo en Chiapas y el tabasqueño viajó a la Ciudad de México cinco ocasiones.

Sin embargo, la mandataria negó que se hayan encontrado y comentó que a veces se mandan “recaditos” por medio de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien vive en la capital.

“Sé de él por sus familiares y su esposa”, comentó.

Además, consideró que lo que refleja el libro “Grandeza” es parte del pensamiento de la llamada "Cuarta Transformación", pues dijo que eso fortalece al país y a Morena.

"Ya lo escuchamos, es nuestro pensamiento, el humanismo mexicano, eso fortalece a México, fortalece al movimiento que representamos y con mucho orgullo estamos conduciendo el país", declaró la presidenta.

Claudia Sheinbaum explicó que se refiere a López Obrador como “presidente” por respeto y porque fue un “gran mandatario" de 2018 a 2024.

Mientras tanto, en el evento en el que participó la presidenta comentó el video que López Obrador publicó en redes sociales.

“Hoy nos levantamos con una noticia muy bonita. Vimos un video en la mañana del presidente López Obrador, que le enviamos un aplauso desde aquí con todo cariño hasta Palenque. Lo vimos muy bien, muy contento”, comentó.

Esta mañana, López Obrador reapareció en redes sociales para presentar su libro sobre la cultura prehispánica; además, afirmó que no tiene influencia sobre el Gobierno de Sheinbaum, pues aseguró que ella es una mujer excepcional.

"Entonces hay que apoyar mucho a la presidenta. Les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella si hay intentos de golpe de estado”, comentó.

