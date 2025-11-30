“No es un rancho, no es un latifundio, es una hectárea y un poco más, 12; 13,000 metros cuadrados. Decidí venirme e iniciar una vida nueva, porque me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación, estoy jubilado, entonces imagínense ustedes después de cerca de cincuenta años de lucha ininterrumpida”, apuntó.

Sobre su retiró, el exmandatario comentó que decidió retirarse para escribir, como lo adelantó antes de que terminara su gobierno.

“Pensé a qué dedicarme y decidí dedicarme a hacer teoría, a escribir. Siempre he sostenido que la política es pensamiento y es acción. Desde luego que pensaba y tengo ideales, tengo principios, que eso es lo que me mueve, pero fundamentalmente fui un hombre de acción en mi quehacer público, político”, abundó.

El expresidente afirmó que solo saldría a la calle por tres razones: si hay fraude electoral, si hay intentos de golpe de estado en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum o si se viola la soberanía nacional.

López Obrador negó además que tenga influencia en el gobierno Sheinbaum, pues afirmó que es “una mujer excepcional” y no quiere “hacerle sombra”.

“Entonces hay que apoyar mucho a la presidenta. Les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella si hay intentos de golpe de estado. Si la acosan, salgo. Entonces, sí, pero eso no creo que pase. Entonces no está mal que sepan en qué circunstancias sí podría yo salir, sí saldría yo a la calle. La tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México”, comentó.

Amigas y amigos:



Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y… pic.twitter.com/F8Q0FZpK83 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 30, 2025

Sobre su libro, el expresidente afirmó que busca reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo.

"Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo. A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón", comentó.

El último libro que publicó López Obrador fue ¡Gracias!, donde hace un recuento de su paso por la política. Este sería su publicación número 21.

Estos son los otros libros del expresidente Andrés Manuel López Obrador

- Los primeros pasos, Tabasco, 1810-1867 (1986)

- 'Del esplendor a la sombra: La República restaurada (1988)

- Tabasco, víctima del fraude electoral (1990)

- Entre la Historia y la Esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco (1995)

- Fobaproa, expediente abierto: reseña y archivo (1990).

- Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero (2004)

- Contra el desafuero: mi defensa jurídica (2005)

- La mafia nos robó la Presidencia (2007)

- La gran tentación: el petróleo de México (2008)

- La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (2010)

- No decir adiós a la esperanza (2012)

- Neoporfirismo hoy como ayer (2014)

- El poder en el trópico (2015)

- Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o Bandido? (2016)

- 2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México, (2017)

- Oye, Trump (2017)

- A la mitad del camino (2021)

- ¡Gracias! (2024)