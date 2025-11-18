Opidemia | Plan M(éxico)ichoacán

La oposición partidista, débil todavía, no ha logrado entender que tiene que dialogar y proponer sobre lo que a las mexicanas y mexicanos les interesa y les preocupa: la seguridad y la desigualdad. Mientras insista en llevar el debate hacia la discusión sobre la democracia, sobre su erosión, sobre si ya estamos a punto del autoritarismo, será apenas un pequeño sector el que atienda a sus llamados.

Frente a este tándem, Morena ha logrado ofrecer una alternativa al tema de la desigualdad teniendo como principal mecanismo de atención los programas sociales. El déficit se encuentra en el tema de la inseguridad, un fenómeno de tal complejidad para el que no bastan las simples transferencias monetarias.

El oficialismo ha fallado por el momento en seguridad, aunque se empeña en emprender algunas acciones; la gran tragedia es que la oposición no se ha logrado mostrar como opción a lo ofertado. No basta con la crítica, se requiere de creatividad y algo más que manifestaciones y arengas. Importan los índices de la calidad democrática, pero a la gente le interesa más lo que muestran los índices que miden la delincuencia.

El Plan Michoacán constituye la aplicación, de manera extendida e intensiva, de los programas públicos por los que ha apostado la Cuarta Transformación. Sus implicaciones, por lo tanto, son nacionales. El Plan Michoacán es, en los hechos, el Plan México desarrollado a menor escala, a manera de laboratorio de pruebas.

Arrastra el antecedente de que a partir del gobierno del panista Felipe Calderón se han venido implementando una serie de planes sin resultados contundentes. También Morena ha tenido su oportunidad y lo más que pudo lograrse bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue un periodo de tensa calma entre 2022 y 2023.

En materia de seguridad, el Plan Michoacán apuesta por la consolidación de la Guardia Nacional, una institución creada por el oficialismo. “Se reforzará con equipamiento, capacitación y acciones específicas para que cada elemento policial tenga las herramientas y la confianza para servir con honor al pueblo michoacano”, se lee en el Plan.