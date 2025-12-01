Sheinbaum niega que existan las tres razones para que AMLO vuelva

La presidenta comentó que un buen momento para demostrar que el pueblo está con el gobierno y proyecto encabezado por la Cuarta Transformación será el próximo sábado, pues en el Zócalo de la Ciudad de México se celebrará el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Somos el movimiento popular que estamos más cercanos al pueblo, no hay divorcio entre pueblo y gobierno y además no renunciamos a nuestros principios por los que siempre hemos luchado. El pueblo defiende sus conquistas y se siente identificado con su gobierno porque no hemos traicionado ni vamos a traicionar y vamos a seguir avanzando con la transformación y la verdad es que la mayoría de la gente está con el proyecto”, indicó.

Para la presidenta, quienes están en contra del proyecto de la 4T es porque están interesados en mantener sus privilegios.

Sobre el libro “Grandeza”, la presidenta recomendó leerlo, aunque advirtió que seguramente será un texto polémico.