presidencia

Sheinbaum niega que existan las tres razones para que AMLO vuelva

El expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que solo saldría a la calle por tres razones: si hay fraude electoral, si hay intento de golpe de estado o si se viola la soberanía nacional.
lun 01 diciembre 2025 09:16 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador su respaldo, sin embargo, aclaró que en México no existe ninguna de las circunstancias que lo harían salir a la calle porque el pueblo está con el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Agradezco sus palabras obviamente y, bueno, afortunadamente no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó. El pueblo de México está con el proyecto, lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas por si había alguna duda y el sábado va a ser un buen momento para mostrar la alegría del pueblo. Sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México”, planteó este lunes.

Tras cinco meses de su primera reaparición pública tras concluir su gobierno, este domingo el expresidente publicó un video en el que, además de presentar su libro “Grandeza”, negó tener influencia en el gobierno de la presidenta Sheinbaum, sin embargo, aclaró que saldría a las calles a defenderla bajo algunas circunstancias.

“Entonces hay que apoyar mucho a la presidenta. Les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella si hay intentos de golpe de estado. Si la acosan, salgo. Entonces, sí, pero eso no creo que pase. Entonces no está mal que sepan en qué circunstancias sí podría yo salir, sí saldría yo a la calle. La tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México”, indicó.

presidencia

“Me retiro por anticipado”: AMLO lee introducción de “¡Gracias!”, su nuevo libro

La presidenta comentó que un buen momento para demostrar que el pueblo está con el gobierno y proyecto encabezado por la Cuarta Transformación será el próximo sábado, pues en el Zócalo de la Ciudad de México se celebrará el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Somos el movimiento popular que estamos más cercanos al pueblo, no hay divorcio entre pueblo y gobierno y además no renunciamos a nuestros principios por los que siempre hemos luchado. El pueblo defiende sus conquistas y se siente identificado con su gobierno porque no hemos traicionado ni vamos a traicionar y vamos a seguir avanzando con la transformación y la verdad es que la mayoría de la gente está con el proyecto”, indicó.

Para la presidenta, quienes están en contra del proyecto de la 4T es porque están interesados en mantener sus privilegios.

Sobre el libro “Grandeza”, la presidenta recomendó leerlo, aunque advirtió que seguramente será un texto polémico.

