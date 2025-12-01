Sheinbaum niega que existan las tres razones para que AMLO vuelva

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador su respaldo, sin embargo, aclaró que en México no existe ninguna de las circunstancias que lo harían salir a la calle porque el pueblo está con el proyecto de la Cuarta Transformación.
“Agradezco sus palabras obviamente y, bueno, afortunadamente no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó. El pueblo de México está con el proyecto, lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas por si había alguna duda y el sábado va a ser un buen momento para mostrar la alegría del pueblo. Sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México”, planteó este lunes.