presidencia

7 datos que marcan 7 años de los gobiernos de la 4T

Este 1 de diciembre, Morena cumple siete años en la Presidencia; en ese periodo se redujo la pobreza y aumentó el salario mínimo, pero también cayó la cobertura en salud y crecieron las desapariciones.
lun 01 diciembre 2025 11:59 PM
amlo-sheinbaum
Este 1 de diciembre se cumplen siete años del inicio de los gobiernos de Morena. (Foto: Especial.)

A siete años del inicio de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, encabezados por los morenistas Andrés Manuel López Obrador y por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el país avanzó en el incremento al salario mínimo y la captación de la inversión extranjera, pero también ha tenido retrocesos en materia de corrupción y por el incremento de desaparecidos.

Para la mandataria hay mucho que celebrar, por lo que tiene previsto realizar una concentración en el Zócalo el próximo 6 de diciembre para destacar las cifras de lo que se ha alcanzado en su gobierno.

"Hay mucho que celebrar: fíjense, récord en Inversión Extranjera Directa. ¡Celebración! Todos los adultos mayores tienen pensión universal. ¡Celebración! El aumento salarial de 125 por ciento del salario mínimo. ¡Es algo que celebrar!", dijo la presidenta el pasado 19 de noviembre.

Y si bien hay cifras positivas en varias áreas, también existen retrocesos. Aquí te presentamos cifras de los 7 años de gobiernos morenistas.

Aprobación presidencial

Los presidentes emanados de Morena han gozado de una alta aprobación ciudadana en sus gobiernos. En el caso del expresidente López Obrador, 65% fue el nivel más bajo de respaldo ciudadano que tuvo su administración y eso fue en el año cuatro de su gestión.

En el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, su primer año fue de 76%, por encima de la aprobación que tuvo su antecesor en los primeros 12 meses de su gestión, quien tuvo un respaldo de 71%.

aprobación-presidencial.jpg

Homicidios bajan y desapariciones suben

Aunque la crisis de violencia no inició con los gobiernos de Morena, los homicidios se han mantenido a la alza. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador concluyó como el más violento desde la gestión de Felipe Calderón, cuando se declaró la llamada "guerra contra el narcotráfico".

En contraste, en el arranque de la presidenta Claudia Sheinbaum, los homicidios muestran una reducción y de mantenerse la tendencia, el 2025 concluirá como el menos violento desde que inició la llamada 4T.

Mientras los homicidios disminuyen, un delito que registró un incremento es la desaparición de personas que año con año superan las 30,000.

seguridad-talon-aquiles.jpg

Combate a la pobreza

Bajo el lema, "Por el bien de todos, primero los pobres", ambos gobiernos han buscado reducir la pobreza. De acuerdo con datos de Coneval e Inegi, entre 2018 y 2024 se logró cumplir con el cometido y 13.4 millones de personas salieron de la pobreza.

redujo-pobreza.jpg

Tanto López Obrador como la actual presidenta relacionan la reducción de la pobreza con los programas sociales que impulsaron.

En materia de gasto social, ambos gobiernos destinaron más de 20 billones de pesos con programas como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y Sembrando Vida.

Más salario

Uno de los logros que más celebran los gobiernos de Morena es el incremento del Salario Mínimo. En 2018 era de 88 pesos, pero para 2025 ascendió 278 pesos.

En los próximos días se prevé que el gobierno federal anuncie un nuevo incremento al Salario Mínimo para 2026.

aumento-salario-minimo.jpg

Si bien el incremento ha sido bien recibido por los trabajadores, economistas señalan que el límite se acerca, pues la productividad laboral regresó prácticamente a niveles de 2018 y, aunque la tasa de ocupación se mantiene en mínimos de alrededor de 2.9% de la población ocupada, la informalidad está comenzando a ganar terreno y ya representa el 55% de los empleados.

Récord en ingresos desde el extranjero

En materia económica, en los gobiernos de la llamado 4T aumentó la Inversión Extranjera Directa, en particular en 2025 se registró un récord. Hasta el tercer trimestre, la inversión que viene del extranjero llegó a 40,906 millones de dólares, con lo que se superó a años completos anteriores.

"La primera, aumento de la Inversión Extranjera Directa en México. Vamos a alcanzar récord histórico este último trimestre, ya con el registro nacional de inversión extranjera, vamos a llegar casi a 41 mil millones de dólares. Si comparamos 41 mil millones de dólares —es lo que llevamos este último trimestre— si lo comparamos con 2024, creció 15%", informó el pasado 19 de noviembre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La recaudación también ha ido al alza. Hasta septiembre de este año sumaban 4.1 billones de pesos, pero la meta de este año es 5.2, billones, con lo que sería la más alta de los últimos siete años.

record en inversion.jpg

En cuanto a lo ingresos tributarios, en los primeros nueve meses del año, el SAT reportó 300,470 millones de pesos de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes. Esto es 4.3 veces más que la meta establecida para ese periodo que fue por 69,580 millones de pesos, refieren cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

mayor recaudacion.jpg

Acceso a la salud

Hasta el año 2024, uno de cada tres mexicanos no contaba con acceso a la salud, de acuerdo con datos del Coneval. En el gobierno del expresidente López Obrador incrementó ese porcentaje: en 2020 fue de 28% cuando dos años atrás, todavía en la administración de Enrique Peña Nieto fue de 16%. En el 2022, llegó a 39%.

Con la llegada de los gobiernos de Morena desapareció el Seguro Popular para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual también desapareció y hoy prevalece el IMSS-Bienesar.

sin-atencion-de-salud.jpg

Combate a la corrupción

Aunque con los gobiernos de la 4T se declaró una batalla contra la corrupción, México no mejoró en el ranking de Transparencia Internacional.

Mientras en 2018, el país ocupaba el 138 de 180 al obtener una calificación de 28 de 100 puntos posibles, en 2024, la calificación fue de 26 y en el ranking se ubicó en el sitio 140.

Hubo años en los que México, el lugar 124 al obtener 31 de 100 puntos en el ranking que considera la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en el país.

corrupcion.jpg

De acuerdo con Transparencia Mexicana , aunque la corrupción es percibida como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas.

"Ni la Estafa Maestra (con un desvío estimado en 7 mil millones de pesos), ni el caso Agronitrogenados-PEMEX (donde se estima una desvío de 200 millones de pesos de las arcas mexicanas) o el caso SEGALMEX-DICONSA-LICONSA (con una desvío estimado en cerca de 9,500 millones de pesos) han llegado a sentencias en firme. Casos de corrupción internacional, como el de Odebrecht, tampoco", sostiene TM.

Con información de Dainzú Patiño y Patricia Tapia...

