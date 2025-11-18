¿Marchar es lo único que se nos ocurre?

No es la primera marcha, ni tampoco parece que vaya a ser la más memorable. Sin considerar marchas icónicas como las de 1968, desde principios de los 2000 hemos tenido una serie de marchas “ciudadanas”, pero no queda claro qué tanto han incidido en las causas que dijeron abanderar.

Particularmente, en 2005 desde el gobierno foxista empezaron las marchas por la seguridad. Cada sexenio, desde entonces, ha habido alguna marcha por este motivo. Razones no faltan; desde entonces el deterioro de la seguridad y el recrudecimiento de la violencia son más que visibles.

En principio, la de este sábado sería otra marcha más relacionada con la seguridad, aunque se hayan mezclado muchas agendas. Pero, ¿qué podría ser diferente de esta marcha con todas las anteriores? ¿Qué se hizo distinto para asegurar un mayor impacto?

Y más importante aún: ¿qué se ha logrado realmente con todas estas marchas? ¿Qué resultados o cambios concretos podrían verse derivado de ellas?

No mucho, porque nunca ha habido capacidad o interés de organizarse para algo más. Siempre ganaron los ánimos de protagonismo. Fue muy evidente con la división de todos los diferentes grupos que participaron en aquella primera Marcha del Silencio en abril de 2005.