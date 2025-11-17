“No vamos a caer en la provocación”, dice Sheinbaum tras violencia en Marcha Z

"La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación z. Sí había algunos jóvenes pero la mayoría no eran jóvenes, vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa, estaban intelectuales, había políticos como (José Guadalupe) Acosta Naranjo, (Fernando) Belaunzarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación", indicó.

Rechaza represión y pide investigación

La presidenta rechazó que su gobierno reprima a los jóvenes, a quienes dijo, su gobierno escucha y apoya a través de programas sociales.

"En México no se reprime a los jóvenes, al revés les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes y los escuchamos y si hay alguna demanda legítima y justificada, hay que escuchar a los jóvenes", aseguró.

Informó que pidió a la Fiscalía de la Ciudad de México investigar la violencia que se registró en el Zócalo de la Ciudad de México.

"Le pedí a la fiscal de la Ciudad de México, porque es muy importante que se investigue, quiénes son estos grupos, por qué esta violencia y si están pagados. Esta idea que quisieron generar de que los jóvenes están contra la transformación, es falsa", acotó.

La presidenta señaló que si algún elemento de seguridad incurrió en algún abuso en contra los manifestantes, deberá investigarse y sancionarse, esto luego de las imágenes que circularon sobre policías golpeando a algunas personas.

"Si queremos que haya oposición"

Tras acusar a la oposición estar detrás de la convocatoria y el impulso de la marcha, los llamó a no caer en la violencia.

"Si la oposición quiere tener más gente, ahora así que como recomendación que no me corresponde, la violencia no les va a ayudar. En México se rechaza la violencia, la gente no quiere acciones violentas y puede haber oposición.

"¡Qué bueno que haya oposición en México!, contrario a lo que piensan que nosotros queremos un pensamiento único, es falso. Queremos que haya oposición, oposición responsable, con debate de altura, con propuestas pero la violencia no lleva nada", agregó.