presidencia

“No vamos a caer en la provocación”, dice Sheinbaum tras violencia en Marcha Z

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó de nuevo la violencia y criticó que haya sido una marcha de pocos jóvenes y "muchas caras conocidas" que antes se movilizaron con la Marea Rosa.
lun 17 noviembre 2025 09:57 AM
sheinbaum-violencia-marcha-z.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que contra la juventud haya represión. (Fotos: Presidencia de la República/Cuartoscuro.)

Tras los actos de violencia ocurridos en la Marcha de la Generación Z realizada el sábado en la Ciudad de México y que dejó más de 100 heridos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no caerá en ninguna provocación de violencia.

“No vamos a caer en las provocaciones, no vamos a caer, las y los mexicanos no quieren la violencia. Bueno una supuesta marcha que llama a manifestarse contra la violencia y utiliza la violencia, entonces no vamos a caer en la provocación, no se debe caer en la provocación”, dijo este lunes en su conferencia matutina.

El sábado alrededor de 17,000 personas salieron a marchar desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México para exigir al gobierno federal un cambio en la estrategia de seguridad, castigo a la corrupción y justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Sobre esta movilización, la presidenta señaló que fueron pocos los jóvenes quienes participaron en la manifestación que en un inicio fue convocada por los nacidos entre 1997 y 2007, pero aseguró que en ella se vieron varias caras conocidas que anteriormente se manifestaron en la llamada "Marea Rosa".

"La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación z. Sí había algunos jóvenes pero la mayoría no eran jóvenes, vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa, estaban intelectuales, había políticos como (José Guadalupe) Acosta Naranjo, (Fernando) Belaunzarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación", indicó.

Rechaza represión y pide investigación

La presidenta rechazó que su gobierno reprima a los jóvenes, a quienes dijo, su gobierno escucha y apoya a través de programas sociales.

"En México no se reprime a los jóvenes, al revés les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes y los escuchamos y si hay alguna demanda legítima y justificada, hay que escuchar a los jóvenes", aseguró.

Informó que pidió a la Fiscalía de la Ciudad de México investigar la violencia que se registró en el Zócalo de la Ciudad de México.

"Le pedí a la fiscal de la Ciudad de México, porque es muy importante que se investigue, quiénes son estos grupos, por qué esta violencia y si están pagados. Esta idea que quisieron generar de que los jóvenes están contra la transformación, es falsa", acotó.

La presidenta señaló que si algún elemento de seguridad incurrió en algún abuso en contra los manifestantes, deberá investigarse y sancionarse, esto luego de las imágenes que circularon sobre policías golpeando a algunas personas.

"Si queremos que haya oposición"

Tras acusar a la oposición estar detrás de la convocatoria y el impulso de la marcha, los llamó a no caer en la violencia.

"Si la oposición quiere tener más gente, ahora así que como recomendación que no me corresponde, la violencia no les va a ayudar. En México se rechaza la violencia, la gente no quiere acciones violentas y puede haber oposición.

"¡Qué bueno que haya oposición en México!, contrario a lo que piensan que nosotros queremos un pensamiento único, es falso. Queremos que haya oposición, oposición responsable, con debate de altura, con propuestas pero la violencia no lleva nada", agregó.

