CDMX

Marcha 15N deja 120 lesionados y 40 detenidos, informa la CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que durante la confrontación entre manifestantes y elementos que resguardaban Palacio Nacional, 100 policías resultaron heridos.
sáb 15 noviembre 2025 06:37 PM
Protest against insecurity and corruption in country, in Mexico City
La secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que 100 policías resultaron heridos. (Luis Cortes/REUTERS)

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la manifestación de este sábado dejó un saldo de 120 personas lesionadas, entre policías y civiles, así como 40 detenidos y presentados ante el Ministerio Público y el juez cívico por delitos como lesiones, robo y otros ilícitos.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que durante la confrontación entre manifestantes y elementos que resguardaban Palacio Nacional, 100 policías resultaron heridos: 60 fueron atendidos en el lugar y 40 trasladados a hospitales por golpes y quemaduras.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, señaló que la marcha transcurrió de manera pacífica desde el Ángel de la Independencia, pero se tornó violenta al llegar al Zócalo capitalino.

El funcionario responsabilizó a grupos políticos de derecha y a empresarios contrarios al proyecto de gobierno federal y local de provocar los actos de violencia, celebrar el retiro de las vallas de Palacio Nacional y participar en agresiones contra elementos de la policía.

Tags

Ciudad de México Violencia

