Marcha 15N deja 120 lesionados y 40 detenidos, informa la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la manifestación de este sábado dejó un saldo de 120 personas lesionadas, entre policías y civiles, así como 40 detenidos y presentados ante el Ministerio Público y el juez cívico por delitos como lesiones, robo y otros ilícitos.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que durante la confrontación entre manifestantes y elementos que resguardaban Palacio Nacional, 100 policías resultaron heridos: 60 fueron atendidos en el lugar y 40 trasladados a hospitales por golpes y quemaduras.