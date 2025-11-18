Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
voces

¿Por qué las marchas del sábado incomodaron tanto a Morena?

La incomodidad del oficialismo demuestra el potencial del movimiento y comprueba que los ciudadanos aún cuentan con distintas herramientas para llevar sus reclamos a la arena política nacional.
mar 18 noviembre 2025 06:03 AM
marcha generacion z
Morena y sus aliados están aprovechando las imágenes de ataques contra los policías para profundizar los cuestionamientos a la legitimidad de las marchas. (Foto: Luis Cortes/REUTERS)

Las manifestaciones del sábado incomodaron visiblemente al gobierno federal y a Morena. No fue difícil notarlo.

Grupos de jóvenes pertenecientes a la Generación Z convocaron originalmente a marchar en distintas ciudades del país; el Movimiento del Sombrero (vinculado al recientemente asesinado Carlos Manzo) secundó la convocatoria; y al final se unieron distintos colectivos de ciudadanos inconformes, ya sea por la inseguridad, la violencia, los problemas de vivienda, el desabasto de medicamentos o la falta de oportunidades económicas.

Al final, las manifestaciones se llevaron a cabo en diversos puntos del país y reunieron a un grupo muy amplio y heterogéneo de ciudadanos que se sienten descontentos, desilusionados o, en algunos casos, agraviados con el rumbo que lleva México.

Publicidad

Sin embargo, la animadversión del gobierno federal a las protestas fue visible incluso antes de que se llevaran a cabo. Desde que distintos grupos estaban organizando la marcha en redes sociales, la presidenta Sheinbaum los desacreditó y, junto con otros miembros del oficialismo, empujó la idea de que en realidad actores políticos de reputación dudosa, como Vicente Fox u organizaciones internacionales de ultraderecha, estaban detrás del movimiento.

Además, las autoridades federales colocaron los ya tradicionales muros de metal para “proteger” el Palacio Nacional y los demás edificios que rodean el Zócalo, tal como lo hizo el expresidente López Obrador en todas las marchas opositoras. Por si fuera poco, es posible que —siguiendo un manual ya viejo y manido pero aún eficaz de la política mexicana— el gobierno haya inducido la violencia por medio de grupos porriles a fin de minar la imagen de la manifestación y desincentivar que los participantes ocuparan la plancha del Zócalo.

Lee más:

Jacques Coste
voces

El día después

La cobertura mediática de las protestas también invita a la preocupación. Salvo honrosas excepciones de algunos medios y periodistas, el tratamiento mediático de la protesta da indicios de una posible operación del gobierno para incentivar una cobertura que, a un tiempo, enfatiza la violencia, resalta que “no fueron los jóvenes quienes encabezaron la protesta” y difunde cifras desinfladas sobre el número de asistentes. La otra posibilidad para explicar esta cobertura tan poco profesional de la mayoría de la prensa es igualmente preocupante: diversos medios de comunicación parecen estarse “acomodando” a los intereses del oficialismo, optando por la autocensura a fin de evitar problemas con Palacio Nacional.

Morena y sus aliados están aprovechando las imágenes de ataques contra los policías para profundizar los cuestionamientos a la legitimidad de las marchas. Más allá del tema de la violencia, otra fuente de cuestionamiento del oficialismo a las marchas es su heterogeneidad. De acuerdo con este argumento falaz: puesto que la manifestación se promovió como una movilización de la Generación Z y al final asistieron distintos sectores ciudadanos descontentos con el oficialismo, entonces la protesta no mostró consistencia ideológica y política alguna, al tiempo que la participación de los jóvenes fue baja, lo que muestra que en realidad la Generación Z no está inconforme con Morena.

En suma, la estrategia del gobierno federal y Morena frente a las manifestaciones fue desplegar un enorme operativo para mermar su credibilidad y desincentivar las movilizaciones ciudadanas en el futuro. No obstante, al mismo tiempo —y siguiendo el libreto de López Obrador— Sheinbaum ratificó una y otra vez el derecho a la libre manifestación, cayendo así en un discurso un tanto esquizofrénico, que se podría resumir de la siguiente manera: “Garantizamos su derecho a la protesta, pero a la vez catalogamos sus causas como injustas e ilegítimas; reconocemos su derecho a la libre asociación, pero sabemos que agentes malévolos están detrás de sus esfuerzos de organización y acción colectiva”.

Publicidad

Hay múltiples motivos por los cuales la presidenta y su partido se incomodaron tanto con estas manifestaciones. Destaco solamente dos. Primero, bajo la visión populista —dicho en sentido descriptivo, no peyorativo— de la democracia que tiene Morena, si el pueblo es uno con el movimiento que lidera los rumbos del país, entonces quien se moviliza en contra de ese gobierno está en contra del pueblo y, por tanto, sus motivos son moralmente cuestionables.

Segundo, al contrario de la Marea Rosa, que fue una movilización de clases medias altas y élites centradas en una causa más o menos abstracta y sin tracción electoral —“defender la democracia”—, las manifestaciones del sábado mostraron un carácter más interclasista, juntaron a diversos sectores inconformes con distintas deudas del gobierno federal y estos temas sí podrían tener potencial electoral.

Ahora bien, discrepo de quienes vieron este episodio —en conjunto con el homicidio de Manzo— como “el Ayotzinapa de Sheinbaum”. Por un lado, la presidenta conserva altas cifras de aprobación y Morena cuenta con amplia tracción social; por otro lado, una golondrina no hace verano: para que una movilización influya en el rumbo político nacional debe ser sostenida.

No obstante, la incomodidad del oficialismo demuestra el potencial del movimiento y comprueba que los ciudadanos aún cuentan con distintas herramientas para llevar sus reclamos a la arena política nacional y obligar al gobierno a escucharlos, así sea a regañadientes. Veremos si estas manifestaciones que juntan distintos agravios y distintas clases sociales continúan: de ser así, el régimen podría verse obligado a ajustar algunas de sus políticas, o bien podría desatarse el nudo que ha impedido una política efectiva de oposición. Todo dependerá de si las movilizaciones continúan y en qué magnitud.

____

Nota del editor: Jacques Coste es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Publicidad

Tags

Opinión Medidas de seguridad Michoacán

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad