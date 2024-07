ColumnaInvitada | Las facturas se pagan

Y es que lo grave es que entre septiembre y octubre se pueden escribir páginas realmente tristes y negras para el país. Vamos a ver en tiempo real hasta donde llegan los caprichos, si hay aún mesura, si entre AMLO y CSP hay coordinación, si CSP es capaz de contener o corregir los excesos de AMLO, y finalmente si quieren realmente beneficiar en algo al país, o si es una lucha para concentrar poder a costa de todo. A nosotros nos toca seguir en pie de lucha para defender las instituciones y libertades. Lo que no se pudo ganar el 2 de junio lo tendremos que seguir peleando en las semanas y meses por venir, y en pasando los meses críticos, enfocarnos en como lograr mejores opciones en 2027 y 2030. No hay tiempo que perder.

En cualquier caso la polarización debe parar. No se vale seguir estigmatizando porque ese es el caldo de cultivo idóneo para que el populismo siga fértil. Los problemas los tenemos todos, y entre todos hay que solucionarlos. Ante la cerrazón busquemos diálogo. Ante la necedad insistir en la búsqueda del éxito. Se requieren enfocar esfuerzos en serio. Las facturas se pagan siempre porque los errores son imperdonables. Que cada quien revise lo que no se haya hecho bien, y que la ciudadanía exija resultados. No se puede gobernar solamente para unos. A poner el ejemplo nosotros.

P.D. 1: En las siguientes semanas vamos a convocar a un Foro de Mejoramiento de la Justicia. El enfoque no es simplemente negar lo que es la propuesta de Reforma Judicial, sino ir más allá y abrir el espacio para confirmar que hay muchos temas que realmente inciden en la calidad de la justicia para todos. Pasa por policías, MPs, fiscalías locales y federales, tribunales locales y federales, sistemas penitenciarios, y temas de prevención. Si abarcamos todos estos temas estaremos ante la posibilidad de realmente mejorar la justicia para todos. El Plan C no solamente no sirve, sino que tiene devastadoras consecuencias. Por eso tenemos que trabajar en un plan integral que sí funcione y al que la mayoría legislativa se pueda sumar. Ese consenso implica de paso que Morena y satélites no se pongan necios y escupan al cielo con una propuesta absurda.

P.D. 2: Por cierto que si llegamos a tener una caída de la economía nacional y la desestabilización de las finanzas públicas y el gobierno, veremos cómo se rompe también el hechizo de las tribus de Morena, y en forma destacada como el Partido Verde se da a la búsqueda de una nueva ubre política de donde sacar provecho (como lo han hecho desde 2000 en que simplemente se van donde haya beneficios políticos y económicos). Al tiempo.

____

Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.