ColumnaInvitada | ¡La alarma sigue encendida!

Es por ello que no podemos dejar de lado el riesgo fundamental que significa la secuela de la elección nacional y lo que ahora se haga con dicho poder por parte de la mayoría legislativa morenista. En particular hay que destacar la zona de turbulencia extrema que supone el mes de septiembre en que convivirán el Presidente en su último mes de mandato y el nuevo Congreso Federal en su primer mes de funciones. Es en esa coyuntura que se pueden dar enormes arrebatos y excesos por lo que al Plan C se refiere. En preparación de dichas semanas es que es tan crítico revisar todo lo que está sucediendo ahora en la definición final de las legislaturas, pero también y en forma destacada, analizar las conductas y propuestas de la candidata previsiblemente electa. En lo que veamos por parte de la futura Presidenta de sus acciones y declaraciones en estos momentos se puede definir en gran medida el futuro inmediato del país. En un escenario de irracionalidad extrema con cambios profundos en septiembre el siguiente sexenio se puede morir antes de empezar por el desastre económico resultante, algo que varios opinadores ya refieren como el “error de septiembre”.

La futura Presidenta encontrará un país con una debilidad fiscal y presupuestal brutal, un panorama muy distinto al que tuvo el actual Presidente en 2018 en que le dejaron finanzas sanas y recursos abundantes. Con las carencias en el erario público la futura gobernante deberá ser doblemente cuidadosa porque, a diferencia de su predecesor, su margen de maniobra es muy limitado y es como caminar en hielo delgado, un paso mal dado implicará un accidente potencialmente letal.

Es así que tenemos que indicar a todos que la alarma sigue encendida y que no podemos bajar la guardia. Por todo lo que está en riesgo no podemos sino pedir a todos ser exigentes y previsores de esta batalla, una que muy probablemente nos motive tener que ocupar calles y espacios públicos para hacer sentir la opinión ciudadana pronto. No podemos vacilar con lo que pasa en el país, los resultados electorales adversos no son motivo para dejar de actuar. Como lo dijimos antes y lo reiteramos, en la lucha por libertades al subirnos a la bicicleta de la democracia dejar de pedalear no es opcional porque nos caeremos. Así es que a seguir avanzando que no hay de otra ante prioridades tan obvias.

____

Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.