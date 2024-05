ColumnaInvitada | ¡A ganar todo!

Evidentemente es importante ganar la Presidencia con Xóchitl y estoy convencido de que así será, pero debemos de tomar en cuenta que debemos apoyar los esfuerzos de miles de personas que han estado dando una batalla ejemplar para que en municipios, congresos locales, gobiernos estatales y en el congreso federal logremos recuperar espacios para sacar a quienes tanto daño han hecho y se atreven ahora a señalar que quieren hacer más de sus tropelías. Por todo lo anterior es que estamos seguros de que la razón y el gran rescate nacional va a prevalecer, y que no es iluso atrevernos a decir que vamos ¡a ganar todo!

Por cierto y como corolario, debo decir que muchas personas me preguntan qué vamos a hacer después del proceso electoral del 2 de junio. Mi respuesta es muy sencilla y precisa. En la lucha por la defensa democrática sucede lo mismo que cuando uno se sube a una bicicleta, la única forma de no caerse es jamás dejar de pedalear. Y es que así debe ser. Nunca más dejaremos de actuar porque sin importar quien esté en el gobierno a cualquier nivel, es indispensable que siempre estemos alerta, pendientes y actuando. No hay que dejar esos espacios pues los ocupan quienes quieren abusar. Mucho de lo que ha sucedido de mal en éste y otros sexenios fue resultado de no entender el papel crítico de tener una ciudadanía activa, vigilante y exigente. Pero eso ya lo tenemos muy claro y por ello jamás dejaremos de marchar y demandar. Eso lo deben tener patente todos los que ocupen un cargo público, sin importar a qué partido pertenezcan. Nunca más estarán sin vigilancia y escrutinio ciudadano. Nos costó mucho entender la importancia de estar activos, pero ahora no nos baja del ciclismo ciudadano nadie. Los populistas se extinguirán al perecer el engaño de una retórica falsa y deshonesta. Ahora siempre habrá luz ciudadana para erradicar la opacidad. Se acabaron las fanfarronerías de una buena vez.

Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.