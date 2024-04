ColumnaInvita | ¡Moralmente derrotados!

Una prueba que no falla para demostrar lo que sucede con Morena y su ambición de poder es la siguiente. Para nadie resulta difícil aceptar que los problemas que tenemos en el país en temas de seguridad, salud, educación, economía, medio ambiente, etc. son ciertos, preocupantes y profundos. Si eso es cierto, la pregunta es si las propuestas de reformas y sus programas en algo ayudan a resolver las áreas adversas indicadas. La realidad es que no solamente no los van a resolver, sino que además los van a profundizar. Es decir, no quieren hacer nada bueno, sino que nos quieren hundir para que la población se vuelva totalmente dependiente de lo que el gobierno dé en apoyos, aunque no sean para realmente superar problemas o propiciar una evolución social. El impacto es brutal si se les sigue permitiendo actuar.

Por ello la opción a favorecer el 2 de junio no debería tener duda. Solamente con Xóchitl Gálvez se puede rescatar al país y evitar caer en el hoyo negro que supone Morena. No tengamos duda alguna de lo que está en juego. Pero dejemos claro desde ahora que el partido guinda y su grupo están moralmente derrotados, han destruido todo a su paso, y son el enemigo a vencer en la batalla electoral en puerta. Por el bien de todos los presentes y futuros habitantes del país no dejemos que estos farsantes puedan seguir erosionando México. Es hora de ejercer masivamente nuestros derechos ciudadanos. Y recuerden que para ello nos vemos el domingo 19 de mayo en el Zócalo o donde estén en su lugar de residencia, y sin duda luego en la fecha ciudadana más importante que tengamos probablemente en nuestra vida el domingo 2 de junio. Nada ni nadie nos pueden quitar el gusto y la responsabilidad de ganar las elecciones con gran margen de victoria. Morena no quiere aceptar dicho escenario y por eso publican datos para hacernos creer que la elección ya está definida. Falso de toda falsedad. El destino y la victoria están en nuestras manos. Lo vamos a lograr y de esta manera vamos a defender nuestra república y todo lo que eso significa.

Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.