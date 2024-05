ColumnaInvitada | ¡Marchando y ganando!

Así las cosas, y estando ya tan cerca de la fecha clave en que el país el 2 de junio se habrá de decantar entre una fórmula de continuidad a la destrucción y el autoritarismo, o una de fortalecimiento de la democracia, de las instituciones y las libertades, no hay duda que apoyamos abierta y decidicamente a Xóchitl, pues es quien puede dar sentido a la lucha legal y democrática por la que nos hemos organizado y que hoy requiere de una eficaz y contundente victoria electoral. Del candidato de MC no merece mayor comentario, salvo decir que es una figura utilitaria y esquirol del régimen actual, que en el mejor de los casos refleja las ambiciones oscuras de su dirigente principal, y que en los hechos pretende dar impulso a una forma de apoyar indirectamente a Morena, razón por la cual habría que no darles ni un solo voto pues es una fórmula perdedora por donde se le vea.

Así las cosas, estamos en estos días en los preparativos finales de lo que será el desembarco ciudadano en el día D (Democracia) el domingo 2 de junio. De hecho la marcha ciudadana de las casas a las urnas inicia el domingo 19 de mayo y por ello es tan importante entender la importancia de ocupar las plazas públicas, el Zócalo en la CDMX y cientos más dentro y fuera del país. Vamos a lograr así el compromiso público por parte de Xóchitl frente a toda la ciudadanía de enarbolar la agenda de prioridades que la llevó a ese puesto, y lo mismo en el caso de Santiago Taboada en la CDMX, de los candidatos en gobiernos estatales, y de cientos de candidatos a lo largo y ancho del país que son los que van a defender la República frente al ataque autoritario. Habremos de ganar la contienda desde el arranque formal con el banderazo ciudadano en esta magna manifestación el 19 de mayo próximo. Con ese arranque nadie parará la Marea Rosa el 2 de junio.

Entonces que quede claro, no somos neutrales ante la destrucción. No somos apáticos ante la devastación. No somos desinteresados ante las afrentas. No nos lavamos las manos ante los abusos. Sí nos comprometemos a defender la República. Porque sabemos que ahora sí en serio vamos a luchar por nuestros ideales, derechos, libertades, sueños y anhelos. Y lo hacemos y lo haremos porque sabemos que vamos a ganar y que un gobierno tan corrupto e ilegal no podrá ni con todas sus trampas ni aliados delincuenciales contra el tsunami ciudadano que supone la presencia masiva en calles y urnas como se demostrará los domingos 19 de mayo y 2 de junio, respectivamente. Por ello decimos que vamos ¡marchando y ganando!

___

Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.