Claudia Sheinbaum y la zalamería

La publicación de Sheinbaum no es menor, pues da cuenta de uno de los rasgos más peligrosos del obradorismo: la zalamería y el culto a la personalidad. Habrá quien piense que este rasgo sólo es desagradable en términos estéticos: es decir, siempre es “feo” ver a alguien arrastrarse para agradarle a una figura de poder, ya sea su madre, su padre, su jefe o su profesora.

No por nada hay tantos insultos en español que se aplican a quien incurre en este comportamiento, como, por ejemplo, lamesuelas, lamebotas o lambiscón. Tampoco es gratuito que, en general, en los salones de clases los estudiantes más antipáticos para el resto de sus compañeros son quienes elogian todo lo que dice la profesora o hacen todo lo posible para agradarle al maestro.

Si la zalamería que caracteriza a buena parte del obradorismo tuviera solamente implicaciones estéticas, entonces no habría demasiado problema. Tristemente, esto no es así: López Obrador no es un simple profesor de escuelita, Sheinbaum no es una alumna de primaria y los seguidores de ambos no son infantes en edad escolar. Por el contrario, se trata, respectivamente, del presidente de México (y no cualquiera, sino uno que ha concentrado el poder notablemente), de la candidata presidencial puntera en las encuestas y de ciudadanos con derecho al voto y la rendición de cuentas.

Así las cosas, la zalamería tiene implicaciones serias para la gobernabilidad, la democracia y el futuro político del país. Remitámonos al mensaje que escribió Sheinbaum. De verdad, ¿cada página del libro del presidente contiene una “lección de vida”? A mí no se me ocurre ni un solo libro que logre semejante hazaña: vaya, ni siquiera los grandes clásicos de la literatura universal son capaces de ello, y seguramente ni siquiera para las personas religiosas la Biblia contiene una lección de vida en cada una de sus cientos de páginas.

¿Qué logran los colaboradores del presidente con estos dichos? Pues que López Obrador piense que lo dicen de verdad y no como un simple elogio para quedar bien con él. Por tanto, refuerzan la premisa de la que parten todas las decisiones de gobierno de López Obrador: “Todas mis ideas son geniales”. Los resultados de esa premisa están a la vista de quien quiera verlos: la megafarmacia como solución a la crisis de abasto de medicamentos, el Aeropuerto Felipe Ángeles para resolver los problemas de conectividad de la Ciudad de México, el Insabi que causó enormes problemas de salud pública o las inauguraciones de obras faraónicas inacabadas, como el Tren Maya.

En serio, ¿nadie se atrevió a decirle al presidente que esas ideas no eran buenas? ¿O que quizá algunas de ellas tenían cierto mérito (como el Tren Maya que parte de la intención de potenciar el desarrollo en el Sureste), pero carecían de viabilidad en los términos en que López Obrador las planteaba? Al parecer, no: mejor elogiar al presidente y así mantener sus cotos de poder que ponerle un alto al dispendio de los recursos públicos; mejor asentir obedientemente que salvar vidas por las pésimas decisiones de salud pública.