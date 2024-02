Lo que debes saber del último libro de AMLO: "¡Gracias!"

¿Cuántas páginas son?

El último libro del presidente consta de 560 páginas y puede ser adquirido en pasta blanda. El presidente había calculado que serían alrededor de 800 o 900 páginas, sin embargo, dijo que la editorial consiguió un papel que permitió que fueran menos.

“Es bastante, nada más que me decía el editor, los de Planeta, que consiguieron un papel delgadito, delgadito, que permite que no pese y que pueda llevar más letras”, contó el miércoles pasado .

La despedida de AMLO

“El presidente López Obrador ha revelado que este libro será la despedida de su vida política, y que al término de su gobierno no volverá a participar en nada relacionado a la política.

‘Con este texto dirigido a los jóvenes —porque a los jóvenes se los estoy dedicando— con este texto dirigido a los jóvenes me retiro por anticipado. Al término de mi mandato me iré de la actividad política con la satisfacción de haber cumplido y con el criterio de que no debemos tener demasiado apego ni al dinero, ni al poder’”, dice en su introducción el presidente López Obrador.