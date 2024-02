ColumnaInvitada | La manzana envenenada

Como todo lo que ocurre con este gobierno se trata de un engaño con una narrativa atractiva en la superficie, pero muy peligrosa bajo la cáscara. En la especie lo que el presidente quiere es meterse de lleno en la campaña electoral puesto que hoy sabe que no tiene una candidata ganadora y quiere hacer hasta lo imposible para que no pierda. Sus acciones son reflejo directo de ese temor. Está desesperado, máxime ahora que se han dado a conocer en forma más que evidente sus vínculos con la delincuencia organizada.

Revisemos los principales temas y referencias sobre las reformas constitucionales propuestas. De entrada llama la atención los tiempos de la iniciativa. La misma no se hizo en cinco años de gobierno. Se hacen en el ocaso de su gobierno porque, insistimos, lo que quiere ahora es meterse a la elección. No actúa como jefe de estado, sino como jefe de campaña.

Una buena parte de las iniciativas, que el presidente sabe no se pueden aprobar por no contar con la mayoría calificada, son en realidad una trampa para la oposición de que se vean como traidores. Afortunadamente se desactivó ese argumento en lo tocante al tema de pensiones al decir los partidos de oposición que se podría apoyar dicha reforma siempre y cuando el gobierno establezca el origen de los recursos para hacerla efectiva – cosa que evidentemente el gobierno no es capaz de hacer con solvencia. Por ello es crítico que se desechen pronto para no caer en la provocación.

No podemos dejar de referirnos al efecto distractor de estas iniciativas, cuando el país pasa por uno de sus momentos de mayor deterioro en muchos rubros. El tema de inseguridad está peor que nunca. El empoderamiento de la delincuencia organizada es real. La salud está devastada hasta su raíz. La educación perdida y sin calidad. Un desastre generalizado.

Pero además hay otros peligros reales en las propuestas. Se quiere trastocar el orden constitucional. El ataque al Poder Judicial es visible y terrible. La elección popular de miembros de la judicatura implica la destrucción de cualquier vestigio de independencia y autonomía. Estamos a un Ministro de perder la capacidad de tener un contrapeso eficaz contra actos inconstitucionales. Los organismos constitucionales autónomos son conquistas ciudadanas para evitar que el presidente pueda actuar con excesos o en base a caprichos. Eliminarlos nos regresa 30 o 40 años.

En el fondo lo que está ocurriendo en forma clara, paulatina y permanente es un golpe de estado. Lo que es un hecho es que se están afectando las bases constitucionales democráticas del país. Estas reformas no pasarán, pero el mensaje autocrático es real y claro de enfocar al país hacia una tiranía. La acumulación de poder es algo que descarrila a nuestra joven democracia para pretender llevarnos a lo que sucede en países como Cuba, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Nicaragua y otros.

La referencia a ahorros es un tema demagógico puesto que este gobierno ha sido el de mayor despilfarro de la historia. Las fuerzas armadas siguen siendo institucionales, pero no podemos seguir arriesgándolas ante tanta tentación de poder y abundancia económica. Pero además, debemos tener mucho cuidado con el poder creciente de la delincuencia organizada que ya no tiene límites en abusar de la ciudadanía en general, y ya incluso meterse de lleno a los temas de gobierno. Están cobrando los intereses por la inversión que hicieron con su socio, el actual primer mandatario, desde la campaña de 2006 y sucesivas. No por nada es que ahora es un hecho que estamos frente a un #NarcoPresidente