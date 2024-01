Oteador | Puebla, el bastión panista que no fue

El tándem Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso había consumado su plan de gobernar, ambos, el importante estado poblano. Él se convirtió en el primer gobernador no postulado por el PRI, aunque militó en ese partido por 15 años y conocía bien las historias del partido otrora hegemónico, pues su abuelo Rafael Moreno Valle fue gobernador de Puebla entre 1969 y 1972, después de haber sido secretario de Salubridad y Asistencia durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Pero Moreno Valle sería el último ejecutivo estatal poblano que cumpliría con el periodo completo de seis años, del primero de febrero de 2011 al 31 de enero de 2017. Lo sucedió, con su apoyo, José Antonio Gali Fayad, quien gobernó apenas un año 10 meses, derivado del proceso que se echó a andar para hacer concurrentes las elecciones locales con las federales.

En pleno tsunami morenista, mientras Andrés Manuel López Obrador lograba una votación histórica el primero de julio de 2018 para convertirse en presidente de la República, ese mismo día la esposa de Moreno Valle apoyada por el PAN y por cuatro partidos más (PRD, Movimiento Ciudadano y dos locales), le ganaba la gubernatura al candidato de Morena, Miguel Barbosa Huerta: ambos superaron el millón de votos, la diferencia fue de tan sólo 122,036 sufragios.

Martha Erika Alonso, en un hecho histórico, rindió protesta como la primera gobernadora de Puebla el 14 de diciembre de 2018. También fue histórico porque no asumió la gubernatura en el Congreso estatal, sino en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del estado, a puerta cerrada: el PAN había ganado el Poder Ejecutivo, pero no la mayoría en el Legislativo.

Se anticipaba un sexenio complicado para la nueva gobernadora, no sólo por la fuerza que tenía Morena en el Congreso, sino porque el presidente del país había mostrado en varias ocasiones su inconformidad con el plan de la pareja neopanista: “¿Qué es eso de que Rafael Moreno Valle quiere dejar ahora a su esposa? En verdad es una degradación, una decadencia; esto no lo va a permitir el pueblo (…) Moreno Valle se pasa, no voy a insultarlo, no voy a maltratarlo, pero es un abuso ofender al pueblo al querer dejar a su esposa como gobernadora”, declaraba López Obrador en su campaña presidencial.

Alonso duró apenas 10 días en el cargo, al perecer en el accidente del 24 de diciembre de 2018 junto con su esposo. Con la muerte de la pareja, al PAN le resultó muy difícil consolidar Puebla como uno de sus bastiones principales. Lo que se vislumbraba como un territorio de predominio blanquiazul parecido a Guanajuato acabo siendo un proceso trágicamente truncado.