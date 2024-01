Alejandro Armenta: "En Puebla, es posible implementar la austeridad republicana"

Para atraer inversiones ser requiere seguridad. Y Puebla ha presentado problemas de delincuencia organizada, huachicol y extorsiones. ¿Qué prioridad tendrá esto para usted?

Hay que consolidar la seguridad en los tres órdenes de gobierno. El tema local implica una mayor fortaleza de las policías municipales. La vinculación de los elementos de seguridad de la policía estatal con la Guardia Nacional y la consolidación de la administración de justicia.

No solamente es un asunto de policías, es un asunto de los tres órdenes de gobierno y de los poderes públicos con la sociedad". Alejandro Armenta Mier

No se podrá atender la seguridad si no se hace con las y los poblanos. Proximidad, comunidad. Sentido de inclusión para la atención de la seguridad.

La unidad de Morena en el estado

El senador Alejandro Armenta llegó a este 2024 en calidad de precandidato luego de ganar la disputa interna en Morena por la coordinación al gobierno poblano, una contienda que inició prácticamente (aunque de manera informal) desde 2021; en ella, tanto el senador Armenta como su primo, Ignacio Mier Velazco, el coordinador de los diputados federales morenistas, destacaron por hacer recorridos por el estado para posicionarse entre la población de esa entidad.

Desde el 4 de julio del 2022, el entonces gobernador Miguel Barbosa — fallecido en diciembre del 2022—pidió a los aspirantes de su partido que estuvieran interesados en sucederlo que se “autodestaparan”. Entonces, cuatro integrantes de su gabinete se anotaron.

Armenta fue electo presidente de la Mesa Directiva del Senado en septiembre de 2022, lo que dio más impulso a sus aspiraciones políticas por la gubernatura, cargo que ya había disputado en 2019, cuando Barbosa fue elegido como abanderado.

El activismo de todos los aspirantes, unos con más reflectores que otros, se mantuvo por más de dos años y medio, pero el registro formal de los aspirantes de Morena a un proceso interno ocurrió hasta fines de septiembre de 2023.

Al final, una encuesta estatal dio a Armenta el triunfo como “coordinador” de la defensa de la cuarta transformación e Ignacio Mier recibió el compromiso de quedar como uno de los abanderados al Senado por Puebla, con esa medida, se dio por zanjado el conflicto de la contienda interna, en el que ambos se denunciaron penalmente por supuestas irregularidades.

¿Usted ofreció dos millones de votos a favor de Sheinbaum, ¿cómo le hará?

Hablar de dos millones de simpatías es posible. En 2018, el presidente obtuvo un 1.8 millones de votos. Ese año alcancé 1.5 millones, por lo tanto, es posible lograr la meta si sumamos y logramos construir un proceso de inclusión sin simulación. Es posible.

Para eso sería necesaria la unidad. ¿Cuál fue el acuerdo con su primo, el diputado Ignacio Mier?

El acuerdo que tenemos es de unidad, de inclusión, de anteponer el interés de nuestro partido a los intereses personales. El equipo del diputado Ignacio Mier, de Julio Huerta y de Rodrigo Abdalá ya están incorporados. No hay ruptura porque hay madurez política, porque hay inclusión sin simulación; nos conocemos. Sabemos que la simulación y la soberbia son elementos que disocian la unidad en nuestro partido.

¿Retiraron las denuncias entre Mier y usted?

Hasta donde yo tengo entendido, sí. De mi parte, las que yo tengo conocimiento, ya procedieron a retirarse.

Hay molestia en las bases de Morena con la incorporación de expriistas. ¿Morena necesita al PRI?

Lo mismo que hizo el presidente en el 2016, de abrir a Morena, a hombres y mujeres libres que quisieran defender la "Cuarta Transformación", es lo mismo que hizo Sheinbaum. Yo he venido siguiendo esta línea de unidad, de inclusión y los requisitos para participar en la coalición son amar al pueblo, respetarlo, no robar, no mentir, no traicionar.

Quienes estén dispuestos a cumplir esos principios de Morena, son bienvenidos". Alejandro Armenta Mier

¿Es el caso de políticos como José Chedraui o de Jorge Estefan Chidiac?, ellos sirvieron tanto a Enrique Peña Nieto como a José Antonio Meade.

Cualquier caso de hombres y mujeres que, por la coalición que tenemos, de cinco partidos, quien esté a favor de defender la "Cuarta Transformación", quien siga la línea conductora nacionalista del presidente y de la doctora Sheinbaum (...) serán bienvenidos. Quienes no, no tendrán cabida.

¿Se borran esos "pecados del prianismo"?

Bueno, yo no soy sacerdote como para borrar pecados, ¿verdad? No me corresponde a mí. No me corresponde a mí excomulgar o exorcizar ningún tipo de pecados de esa naturaleza.