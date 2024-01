ElPersonaje | Ulises Lara, el Fiscal del régimen en la CDMX

Ahora bien, ¿Ulises reúne los requisitos?

La respuesta es: -redoble de tambores- ¡No!

Los requisitos, de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, para ser fiscal son: tener título y cédula de Licenciatura en Derecho, con experiencia mínima de cinco años, y el ex vocero es Licenciado en Sociología, Maestro en gobierno y asunto públicos, y Doctor en Derecho.

Es decir, NO es licenciado en derecho y el grado que obtuvo en la materia es de 2020, hace poco más de tres años.

Pero bueno, ya sabemos que para la 4T la ley no es la ley.

“Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie”, es la frase que repetía como merolico el ex vocero hoy fiscal capitalino, Ulises Lara, pues como buen morenista solo la repite de dientes pa´fuera.

-taza de café con piquete y un cacho de rosca-

Aunque no estén para saberlo, déjenme decirles que Ulises fue para efectos prácticos -agárrese bien, NO se me vayan a caer- es cuñado de Martí Batres . Sí, fue pareja de una de las hermanas de Batres con quien procreó una hija. Sí, de la única ministra en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrada por un presidente, Lenia Batres.

Este mismo Ulises es quien en horas de trabajo, y en plena reelección de su jefa, el viernes 13 de octubre estuvo apoyando a Clara Brugada en el salón Le Crillón, cuando estaba la batalla campal entre rudos y técnicos; sí, entre Clara Brugada y García Harfush.

Juez y parte…

También es a quien su media hermana, Hilda Lara, lo acusa de utilizar su cargo, vocero de la Fiscalía de la CDMX, para despojarla, a ella y a su esposo, Godefroid Pakabomba, de su casa ubicada en la colonia Acueducto de Guadalupe, la cual había sido el hogar de Hilda desde hace 35 años y que fue adquirida legalmente con un crédito de hace más de una década.

De hecho, y aunque la compra está amparada por un crédito del Infonavit y un testimonio notarial, la casa ha sido asegurada y la familia enfrenta la anulación de escrituras en un proceso judicial totalmente enlodado.

El demandante es Carlos León Lara Corona, padre de Hilda y Ulises Lara, quien les imputa (hija y esposo) los delitos de fraude, falsificación y despojo.

Y como papelito habla, ¿qué creen? Documentos oficiales la respaldan, pues la compra-venta de la casa se realizó en el 2013, con un crédito del Infonavit que se depositó a nombre de Carlos León, y el cual se dio de forma voluntaria y con consentimiento de todos los firmantes, incluida la mamá de Hilda, la señora Ady Guadián Patiño.

¿Espiaba para Claudia?

Por cierto, don Ulises también ha ostentado el cargo de Director General de la Coordinación General de Políticas de Administrativas de Planeación y Organización. Lo relevante es que, en la historia inventada del Márquez Sterling -y que en este espacio les he compartido - aseguran que dicha coordinación era en realidad un centro de espionaje operado por Mancera para quesque investigar a políticos de la 4T, periodistas, políticos, etc., entonces bajo esa tesis. ¿Ulises Lara fue un espía al servicio de la Jefa de Gobierno?

Me explico de mejor manera: Gustavo Caballero, uno de los 14 perseguidos por este caso, me dijo y documentó que:

-otro fuerte por favor-

“Uno de los Directores Generales de la Coordinación General de Políticas de Administrativas de Planeación y Organización fue creada en el sexenio de Marcelo Ebrard, y que me sucedieron en el cargo, fue ni más ni menos que Ulises Lara López, el actual vocero de la Fiscalía. En su historia inventada aseguran que esa coordinación era en realidad un centro de espionaje, entonces bajo esa tesis ¿Ulises Lara fue un espía al servicio de la Jefa de Gobierno? Esto lo menciono porque todos los directores generales que me antecedieron y me sucedieron en el cargo fueron llamados a declarar en la carpeta, menos él. Qué raro”.

¡Quihúboles!