ElPersonaje | Omar Fayad, un payaso de cuarta

Hace meses advertí en este mismo espacio que Omar Fayad entregaría Hidalgo y que no metería ni las manos para apoyar a su ahora ex partido, el PRI, y a la Alianza Va Por México. El tiempo me dio la razón y hoy, después de 93 años de priismo, Morena ocupa el palacio de gobierno en Pachuca.

Y es que, como le dije entonces, el servilismo y sumisión, vamos la abyección de Fayad a la 4T había sido evidente desde 2018.

-Un fuerte doble-

Pues cómo dejar en el olvido el respaldo ciego al fracasado INSABI o el espaldarazo a Gatell y su pésima y asesina gestión de la pandemia. Lo mismo con sus constantes visitas al aeropuerto de Santa Lucía; o cuando, con nula visión federalista, como presidente de la Conago dijo que esa organización “no sería contrapeso del gobierno”. Vaya, que Fayad fue un gobernador más morenista que muchos.

Esa claudicación desde el día 1 del obradorato no podía terminar en otro lado que la 4T. Y es que meses después de su claudicación y aprovechando el éxodo de priistas contrarios a Alito, Omar renunció al PRI.