ElPersonaje | Ernestina Godoy: ¿de la reelección a la cárcel?

Súmele que,

-Mercedes Hernández, es gente de Clara Brugada.

-Irwing Chegüe, fue jefe de tesorería del morenista Octavio Rivero en Milpa Alta.

-Héctor Muñoz Ibara fue presidente de la AC “Honestidad Valiente” la cual en el 2012 junto con la AC “Regeneración Nacional recibieron contratos por 110 mdp del gobierno de Ebrard.

-Alejandra Montserrat, jamás se presentó a ninguna sesión porque vive en Querétaro y presentó documentación de que vivía en la Cdmx.

-Gabriela de la Torre, fue la decepción.

De hecho los diputados del pan Federico Chávez, Luis Chávez y Luisa Gutiérrez organizaron una sesión para recibir y escuchar a las víctimas, que el consejo quesque ciudadano jamás quiso escuchar, ni los Morenistas y los abyectos del Verde.

Ernestina debería enfrentar la ley

Sí, debería estar defendiéndose en un juicio por inventar un delito, armar carpetas sin pruebas y tener en la conciencia al menos un muerto, no investigar L12 y L3 del metro, etc, etc.

El día D

Todo parece indicar, que podría ser el jueves 16 de noviembre.

Se necesitan tres cuartas partes de los presentes para ratificarla; 23 votos

Diputados del PAN, PRI, PRD y MC no pueden faltar, ir al baño, enfermarse, etc, a la hora de la votación, pues cuentan con los votos necesarios para parar la ratificación

Los vendidos son:

Jorge Gaviño, Gonzalo Espina y Andrea Vicenteño, quienes echaron el caño sus principios y valores antes defendidos y se vendieron a Morena.

La Cereza del pastel es la división en morena generada por quien será la candidata o candidato de Morena en la CDMX.

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.