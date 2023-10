El presidente y el Ejército contra la verdad

La respuesta de López Obrador en su conferencia matutina del día siguiente a la publicación del informe lo dijo todo: “No es cierto, (los comisionados) están mal informados o están desinformando (…) no están hablando con la verdad porque, primero, a mí [los militares] me obedecen; segundo, hay, por convicción, la voluntad de esclarecer todo. (…) Y me consta que (los militares) han entregado [a los comisionados] todo lo que tienen en la Secretaría de la Defensa”.

Es absurdo tener un Mecanismo de Esclarecimiento Histórico vinculado a la Secretaría de Gobernación y supeditado a la voluntad presidencial. Cuando manifestamos esta preocupación durante el anuncio de la creación del Mecanismo, la respuesta del oficialismo fue la de siempre: “No somos iguales, el presidente está comprometido con la verdad”.

Dos años después, el presidente deja claro de qué lado está. López Obrador ha demostrado, en Ayotzinapa, en la Guerra Sucia, en el 68, en la desaparición de personas y en otras tantas ocasiones que está con el Ejército, no con las víctimas. Su compromiso es con la imagen y la investidura de las Fuerzas Armadas, no con el derecho a la verdad y la justicia de la sociedad mexicana.

_______

Nota del editor: Jacques Coste (@jacquescoste94) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022).