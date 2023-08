Ayotzinapa: mejor así, que la verdad nunca se sepa

No obstante, la labor del GIEI quedó trunca, pues no logró esclarecer el caso por completo ni determinar el paradero o hallar los restos de todas las personas desaparecidas aquel fatídico septiembre de 2014. La principal razón por la que el GIEI no logró su objetivo final fue el obstruccionismo de varias autoridades gubernamentales: sobre todo, el Ejército mexicano.

Las Fuerzas Armadas no sólo entorpecieron la labor del GIEI, sino también las de las comisiones de la verdad para la Guerra Sucia y para el caso Ayotzinapa, así como otros esfuerzos para investigar hechos relacionados con los cuerpos castrenses. Por si fuera poco, los militares están espiando a quienes realizan estas indagatorias: desde funcionarios como el subsecretario de Gobierno, Alejandro Encinas, o el coordinador de las investigaciones de la comisión de la verdad para la Guerra Sucia, Camilo Vicente, hasta reporteros y activistas de derechos humanos, como Raymundo Ramos, Ricardo Raphael o Daniel Moreno. Así lo han demostrado sendas investigaciones periodísticas nacionales e internacionales.

No sorprende que las Fuerzas Armadas obstaculicen los esfuerzos para conocer la verdad sobre su participación en actos de represión política, violaciones a derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas, corrupción y tráfico de influencias. Su naturaleza es la arbitrariedad y la falta de rendición de cuentas: todo ello, bajo el paraguas de la seguridad nacional. Por eso, la militarización desemboca, inevitablemente, en un gobierno más opaco, como lo estamos viendo hoy en día.

Además, dado el largo camino que un individuo debe recorrer para hacer una carrera destacada en el escalafón militar, el trabajo de la mayoría de elementos de las Fuerzas Armadas es transexenal, por lo que hay incentivos para cubrirse los unos a los otros, y así seguir ascendiendo.

Con esto, no quiero decir que todos los militares sean corruptos ni perpetradores de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, la participación de sus elementos en esta clase de actos es mucho más común de lo que el Estado mexicano reconoce: no se trata de “manzanas podridas” —elementos individuales que “se descarrilan” y cometen abusos—, sino de actos sistémicos —o, al menos, generalizados— de las Fuerzas Armadas cuando participan en labores de seguridad pública e inteligencia política.

Pese a ello, el presidente López Obrador ha respaldado a las Fuerzas Armadas una y otra vez. Alega que son “pueblo uniformado”, “incorruptibles” y que las críticas en su contra o las investigaciones de sus crímenes son ataques antipatrióticos o conspiraciones para mermar la legitimidad de los cuerpos castrenses.

Si bien el respaldo de López Obrador al Ejército es especialmente vocal y oneroso (en términos de presupuestos y recursos), sus antecesores tampoco permitieron que se llevaran a cabo investigaciones independientes sobre la participación de las Fuerzas Armadas en actos de represión política, primero, y en violaciones a derechos humanos en el marco de la militarización de la seguridad pública, después.