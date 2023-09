ElPersonaje | Paulina Moreno, ¿la nueva “reina del moche”?

Por si eso fuera poco -vuélvase a agarrar de donde pueda- en una reedición de lo que hace otra compañera del mismo grupo de influencia, la directora de Finanzas del ISSSTE, Almendra Ortiz, Moreno cometió irregularidades en el otorgamiento de contratos en materia de servicios médicos institucionales, vigilancia y mantenimiento de instalaciones en Plaza Inn (Nafin) y Periférico Sur (Bancomext).

A pesar de denuncias que incluso llevaron a la Secretaría de la Función Pública a ordenar que estas instituciones cancelaran un contrato indebido con la empresa Atlantis, Servicios de Salud, y de quejas por maltrato de no pocos empleados de los principales bancos de desarrollo del país, el junior Ramírez Pineda ordenó circular el pasado miércoles un correo electrónico a sus 2,000 empleados para rendirle “homenaje” a Paulina Moreno por una -válgame Dios- “extraordinaria labor”. No, pos si ellos no se echan porras, no sé quién lo hará, ¿verdad?

Pero bueno, lo hecho, hecho está, y ahora será la operadora financiera de Delfina, famosa por mocharle el 10% de su salario a los trabajadores de la alcaldía de Texcoco cuando ella fue presidenta municipal. ¿Será Paulina Moreno la nueva “reina del moche”? Digo…..pa’las campañas morenistas del 2024. ¡Ah, no, perdón! que eso no pasa en este país, pues ellos son diferentes.

_______

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.