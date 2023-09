De Atlacomulco a Texcoco: Edomex estrena gobernadora y grupo político

La toma de protesta de Delfina Gómez se adelantó dos días. El 16 de septiembre está marcado como el día en que debía asumir el cargo ante la Legislatura estatal, sin embargo, el Congreso determinó que sería el 14 a las 17:00 horas.

El día llegó y contó con invitados especiales, entre ellos, el presidente Andrés Manuel López Obrador quien nuevamente tuvo una deferencia con el Estado de México, con el gobernador saliente y con la mandataria entrante.

López Obrador no suele acudir a las tomas de posesión o informes de Gobierno, pero con el Estado de México lo hizo. Hace unas semanas asistió al último ejercicio de rendición de cuentas de Alfredo del Mazo y ayer jueves volvió a Toluca para presenciar la toma de protesta de Gómez Álvarez, una vieja conocida a quien acompañó durante su campaña en su primer intento por ser gobernadora.

Esta tarde acudí al @Legismex a rendir protesta como Gobernadora Contitucional.

Este momento representa el comienzo de un sistema más justo y democrático, en el que todos tenemos los mismos derechos. — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) September 15, 2023

Todavía más inusual fue que tomara la palabra. En un breve discurso, el mandatario federal reconoció a Alfredo del Mazo.

“No era mi intención tomar la palabra, pero ya que se presenta la oportunidad les puedo decir que vamos a seguir trabajando de manera conjunta como lo hemos hecho. En estos casi cinco años que llevo en la Presidencia de la República, he tenido muy buen trabajo coordinado, conjunto con el gobernador, no hemos chocado”, afirmó.

También agradeció a su antecesor Enrique Peña Nieto por no haber intervenido en las elecciones de 2018.

“Yo padecí de dos fraudes electorales y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió, es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar”, manifestó en el Congreso del estado.