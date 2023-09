Líderes de Morena celebran en Edomex a Delfina; “no vamos a fallar”, dice ella

Finaliza el tiempo del PRI

El tiempo del PRI en el Estado de México terminó. La maestra Delfina Gómez Álvarez rindió protesta esta tarde como gobernadora mexiquense.

En su primer discurso tras asumir el poder, Gómez Álvarez informó que enviará un paquete de iniciativas y reformas al Congreso estatal para construir las bases de su gobierno. Entre ellas, destacó, estará llevar a la Constitución la revocación de mandato, el retiro de fuero a servidores públicos, las consultas populares, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y la reivindicación de los grupos vulnerados históricamente.

“Es tiempo de mujeres. Es un honor rendir protesta como gobernadora. Como lo dice la Constitución, lo hago con la certeza de hacerlo con la voluntad popular. Les expreso mi cariño y admiración a todos los que me apoyaron. El pueblo ha hablado fuerte y claro. Este es el fin del régimen de unos cuantos”, dijo la mandataria frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y el exgobernador Alfredo del Mazo.

Delfina aseguró que su gobierno profundizará las acciones y programas insignia de la administración federal de López Obrador, a quien expresó su cariño.

“Mi gobierno seguirá el humanismo mexicano, impulsado por la Cuarta Transformación. Ha sido un largo trayecto de lucha, nos hemos enfrentado a la corrupción e injusticias, pero ha sido también un camino de esperanza”, expuso.

Delfina Gómez dijo que ha sido un viaje de más de 10 años que le ha permitido constatar que el Estado de México está listo para alcanzar su grandeza.

“Agradezco a todas y todos los que mexiquenses que decidieron que fuera el pueblo el protagonista. No les voy a fallar. Mi equipo será muestra de que podemos hacer las cosas bien”, señaló.

La nueva gobernadora agradeció al exgobernador Alfredo del Mazo y a su equipo por los trabajos de transición.

Personajes priistas como Eruviel Ávila, Arturo Montiel y Emilio Chuayffet asistieron al evento en que Delfina se convirtió en gobernadora.

AMLO reconoce a Del Mazo

El presidente López Obrador tomó la palabra tras el discurso de Delfina Gómez. En su mensaje, reconoció al priista Alfredo del Mazo por no haber intervenido a favor de candidatos en el proceso electoral pasado.

El mandatario aseguró que continuará trabajando con el Estado de México, ahora gobernado por Delfina Gómez de su partido, Morena.

“Vamos a seguir trabajando de manera conjunta como lo hemos hecho en estos casi cinco años que llevo en la Presidencia de la República. He tenido muy buen trabajo, coordinado, con el gobernador Alfredo del Mazo, no hemos chocado, no han habido discrepancias y esto lo hemos hecho porque por encima de nuestras diferencias partidistas, cuando se gobierna, hay que hacerlo en beneficio de todos”, dijo López Obrador.

“Vamos a seguir trabajando juntos, dándole prioridad a los programas de Bienestar, vamos a seguir apoyando a la mayoría del pueblo en el Estado de México”, expresó.

#DelfinaGobernadora. Reconoce @lopezobrador_ los gestos de demócratas del gobernador saliente @alfredodelmazo en el Estado de México y del expresidente y ex gobernador mexiquense @EPN, al iniciar el primer gobierno de transición y de izquierda pic.twitter.com/UhKIEiR2oF — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 15, 2023

Gabinete de Delfina Gómez en el Edomex

Delfina Gómez nombró esta semana a los integrantes de su Gabinete . Higinio Martínez y Horacio Duarte, ambos sus adversarios en el proceso interno de selección morenista, figuran. El primero estará encargado de proyectos especiales y del Gabinete mexiquense, mientras que el segundo estará al frente de la Secretaría de Gobierno estatal.

Andrés Andrade Téllez estará a cargo de la seguridad en el Estado de México. Macarena Montoya será la secretaria de Salud, mientras que Norberto Morales estará al frente de la Secretaría del Trabajo.

Miguel Ángel Hernández se ocupará de la Secretaría de Educación; Juan Carlos González de Bienestar; María Eugenia Valdez del Campo, detalló Delfina Gómez.

La futura mandataria agregó que Laura Rosales se encargará de Desarrollo Económico; Nely Carrasco de Cultura; Hilda Salazar de Contraloría, y Arely Rubio de Medio Ambiente.

Pedro Moctezuma Barragán llevará asuntos del agua; Mónica Chávez, Mujeres; Daniel González, Movilidad; Jesús Zamora, Consejería.

Acompañada de todos los futuros funcionarios, Delfina Gómez dijo que el pueblo es el eje de la transformación en el Estado de México.

“Se hizo un trabajo muy duro para contar con los mejores. Quienes están ahorita se han ganado el honor para servir al pueblo mexiquense. Todos debemos ser ejemplo de los valores de la 4T”, agregó.

Gómez derrotó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que llevaba décadas gobernado en el Estado de México.