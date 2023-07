GIEI: la Marina fue clave en la creación de la "verdad histórica" de Ayotzinapa

Denuncian obstáculos

En su informe, ambos investigadores denunciaron que, a pesar de la voluntad política para indagar sobre este caso, cuando se ha llegado al “núcleo duro” se trata de ocultar información por parte de las altas instituciones del Estado.

“Nos sentimos con frustración. Hemos hecho un esfuerzo hasta el límite de trabajar con todo lo que teníamos por superar, los obstáculos en las diferentes fases que nos ha tocado”, resaltó Beristain.

Afirmó que llegaron hasta el límite con lo que tenían y con lo que se les permitió.

"No hemos tenido acceso a esa información, entonces para nosotros no hay condiciones para seguir. Si no tenemos la información, ¿qué vamos a hacer?, ¿con qué vamos a trabajar?, ¿con qué cosas vamos a seguir empujando hacia la verdad? Esa información se necesita, no solamente la necesitamos nosotros, la necesitan los representantes, los padres, las madres y la necesita el país para poder esclarecer un caso que toca aspectos estructurales del funcionamiento de las instituciones y aspectos estructurales de la impunidad en el país", afirmó Beristain.

Uno de los obstáculos que encontraron –detalló– fue la resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional a entregar información clave para la investigación, a pesar de que el propio presidente pidió abrir cualquier tipo de archivo.

Los expertos advirtieron que la Sedena se movilizó la misma noche de los hechos de diferentes formas.

"Con datos de telefonía se muestra la movilización y la intensidad de las comunicaciones, que contrasta con las declaraciones que se presentaron", indicó Carlos Beristain.