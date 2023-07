La “base social del narco”, aún peor de lo que parece

Investigaciones como las de Natalia Mendoza y Claudio Lomnitz son invaluables para comprender la dimensión que ha alcanzado el dominio social y territorial de los grupos criminales, así como para entender que este poder no se ejerce exclusivamente por medio del terror y no se traduce únicamente en que los criminales obliguen a los ciudadanos a hacer cosas que no quieren.

Más bien, estos grupos son los agentes reguladores de la vida social en muchas regiones del país y cuentan con recursos adicionales —ajenos a la violencia— para ejercer esta función, entre ellos, la legitimidad. Asimismo, en varias regiones las bandas forman parte de la vida comunitaria, la cual modifican y moldean con su presencia, aunque al mismo tiempo sus modos de operación se ven transformados y adaptados según los usos, las costumbres y las particularidades de cada comunidad.

El desafío para el próximo presidente o presidenta será gigantesco: ¿cómo gobernar un país con vastas regiones en las que poderes no-estatales, informales y, muchas veces, criminales fungen como agentes reguladores de la vida social y como elementos cada vez más arraigados de la convivencia comunitaria? Un buen punto de partida sería reconocer el problema, pero para los candidatos es más fácil decir que van a instalar cámaras en todo el país, que van a atacar las causas sociales de la inseguridad o que van a enfrentar a los criminales con todo el peso de la ley.

Nota del editor: Jacques Coste (@jacquescoste94) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022).