AMLO acusa campaña en contra de las Fuerzas Armadas por caso Ayotzinapa

Es una campaña en contra del Ejército de México sin fundamento, no tienen razón es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas.

Aunque se pidió la postura de Luis Cresencio Sandoval y de Rafael Ojeda Durán sobre los señalamientos que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su sexto y último informe por ocultar información, de torturar y de contribuir en la creación de la llamada “verdad histórica”, el presidente de la República no permitió que tomaran la palabra.

“Soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, aparte de presidente de México, por eso quiero decir tomar la palabra yo, por eso quiero contestar yo porque no es cierto , porque es una campaña en contra del Ejército de México sin fundamento, no tienen razón es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas”, acusó.

Este jueves, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó que autoridades militares no hayan colaborado la investigación del caso Ayotzinapa.

"En este marco, la ONU-DH lamenta profundamente que, pese a la voluntad política expresada desde el Gobierno federal al más alto nivel, las Fuerzas Armadas no hayan otorgado toda la información solicitada por el GIEI para profundizar sus investigaciones y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los estudiantes", dice el pronunciamiento.

Conoce más: GIEI lamenta dejar México sin haber resuelto caso Ayotzinapa

Al respecto, el presidente dijo que hay una tendencia a “culpar” al Ejercito mexicano, pero que no tienen pruebas.

“Hay muchas organizaciones no gubernamentales que no actúan con profesionalismo, ni con objetividad, con ética. Hay muchas organizaciones que están financiadas por gobiernos extranjeros supuestamente para defender derechos humanos, la misma ONU actúa de manera sectaria parcial, tendenciosa, sí la ONU”, acusó.

López Obrador cuestionó que esa organización no se haya pronunciado contra el gobierno de Felipe Calderón, el cual, recordó tuvo como secretario de seguridad Pública a Genaro García Luna. También cuestionó su silencio ante el encarcelamiento del expresidnete de Perú, Pedro Castillo.

“Hay una gran simulación en estas organizaciones no gubernamentales, supuestamente de defensa de derechos humanos y es la OEA y es la ONU y es muy claro en el caso de Ayotzinapa no hay no hay un gobierno en el mundo en la historia reciente qué haya actuado como lo estamos haciendo nosotros en contra de altas autoridades”, comentó.