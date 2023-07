Con marcha, familiares de desaparecidos exigen justicia en Guadalajara

Alfaro respondió el viernes 14 de julio ante la convocatoria a la marcha. Afirmó que hay quienes buscan “confundir a la opinión pública” y rechazó que en Jalisco estén suspendidas las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

“Lo que dije, y lo dije con mucha claridad, es que está suspendido cualquier procedimiento que surja de una denuncia anónima hasta que no tengamos un protocolo adecuado para responder a este tipo de circunstancias. No podemos poner en riesgo la vida e integridad de nuestros elementos de las distintas corporaciones de la policía y por supuesto no podemos poner en riesgo la participación de ciudadanos”, indicó a través de un video compartido en su cuenta de Twitter.

Señaló que convocará a colectivos y familiares de personas desaparecidas a una mesa de diálogo para detallar dicho protocolo y criticó que se organizaran “manifestaciones en contra del Gobierno” con “fines políticos”.

“El enemigo no es el Gobierno, el enemigo es el crimen organizado”, dijo Alfaro, dirigiéndose a las personas que convocaron a la manifestación.