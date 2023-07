El Circo 🎪 | Domador vs. Gálvez, un forzudo aparece y llegan los saltimbanquis

SALTIMBANQUIS

Y como toda funci贸n de Circo debe tener su espacio para los saltimbanquis, en el show llamado Frente Amplio tambi茅n se tienen preparadas rutinas de humor, 茅stas correr谩n a cargo de algunos aspirantes que no tienen posibilidades pero que se presentan para hacer bola; entre ellos se encuentran Silvano Aureoles, Gabriel Quadri, Jorge Luis Preciado, adem谩s del ex gobernador Francisco Javier Garc铆a Cabeza de Vaca, quien ya ni vive en M茅xico, pero dicen que mandar谩 un representante; sin olvidar a Miguel 脕ngel Mancera. Explican que no es ociosa su participaci贸n, pues gracias a ellos se espera que la oposici贸n pueda alargar por una semana en los titulares la funci贸n de los frentistas por M茅xico.