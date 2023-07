Frente Amplio por México: Mancera se registra; Guajardo ya no participará

“Soy un perseguido político”, dijo el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en un mensaje virtual desde la sede nacional del PAN. Resaltó que no hay arma más poderosa para combatir las calumnias y ataques de un gobierno autoritario, que la verdad misma. “El tiempo y la ley me dan la razón. No me voy a rendir y voy a estar presente físicamente el 10 de agosto en el primer foro del Frente Amplio por México. ¡Que no les quede duda, ahí voy a estar!”, exclamó.

Fustigó la política de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que en su gobierno hubo “cero tolerancias” contra los delincuentes. García Cabeza de Vaca enumeró las acciones centrales que emprenderá de ganar la Presidencia: Reconstruir y fortalecer las instituciones que han sido dilapidadas por la 4T, reconciliación, impulso al desarrollo económico, corregir y asegurar los programas sociales y que no sean usados con fines electorales y seguridad.

Estamos pasando por momento difíciles en nuestro país, nos vemos el viernes a las 11:00 de la mañana. 🇲🇽🤙🏼#CabezaDeVaca #méxicodespierta #LevantemosLaMano pic.twitter.com/j1MNGsv9ti — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) July 5, 2023

El 6 de octubre del 2022, se dictó una nueva orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Por estas acusaciones el Instituto Nacional de Migración (INE) emitió una ficha roja y alerta migratoria para evitar la fuga o la sustracción de la justicia del panista.

Sin embargo, el juez Octavo de Distrito con residencia en Tamaulipas, le concedió un amparo, que ordenó cancelar la orden de aprehensión librada en su contra. El exmandatario local ha negado en todo momento los señalamientos y acusaciones lanzadas en su contra.

“Ayer, una vez más, la justicia me da la razón. Un Juez Federal resolvió un amparo aclarando que no existen indicios de un supuesto lavado de dinero ni mucho menos de delincuencia organizada. La orden de aprehensión girada en mi contra siempre ha sido ilegal e inconstitucional”, escribió en su momento el también empresario tamaulipeco.

Este viernes, su hermano el senador Ismael García Cabeza de Vaca entregó al Comité organizador del Frente Amplio por México la documentación necesaria para que el exmandatario pueda encabezar este órgano, de donde, eventualmente saldrá el candidato presidencial del bloque opositor.