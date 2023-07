Creel debería enojarse con Calderón o Fox

Andrés Manuel López Obrador lamentó que Santiago Creel, aspirante del PAN a abanderar el Frente Amplio por México, haya manifestado su coraje hacia él durante su registro para contender por el Frente Amplio por México y lo haya llamado “desgraciado presidente”.

“Yo lamento que Creel me culpe a mí. Resulta que se enoja conmigo en vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio X. González”, dijo el presidente, pues asegura que ellos fueron los que dieron su voto a Gálvez para ser la candidata de ese frente.

En su opinión, el también exsecretario de Gobernación debería reclamarle a sus compañeros de partido:

“Ya se dio cuenta de que ya hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa, no es capaz de decir esto está mal, 'por qué esta simulación o son unos ingratos. Fox, que trabajé con él, que le ayudé en varios enjuagues; Diego, que lo ayudé tanto y ahora me abandonan estos ingratos'”, agregó.