El Circo 🎪 | Xóchitl estrena "La Mujer Bala"; los morenistas mueven cifras

MAGOS FRENTISTAS

Adem谩s de lo arriba se帽alado, la ceremonia de lanzamiento de la temporada 2024 de la carpa Va por M茅xico fue el escenario para un extra帽o truco de magia que implic贸 la aparici贸n de un viejo cirquiero y una desaparici贸n estrat茅gica. En el tendido de lonas azules, rojas y amarillas, el maestro de ceremonias Marko Cort茅s quiso presentar de manera casual a Vicente Fox, a quien se le reconoci贸 no s贸lo por las botas y el sombrero sino expresamente en el discurso principal de Cort茅s con las palabras m谩gicas: 鈥渜uiero saludar muy afectuosamente al primer presidente de la alternancia, Vicente Fox鈥, a quien puso por delante de los aliados Alejandro Moreno y Jes煤s Zambrano. El gesto sirvi贸 para mostrar que en el panismo de Cort茅s pesar谩 el foxismo de manera especial. El mencionado maestro de ceremonias hizo lo necesario para que pasara desapercibida una ausencia: la de Margarita Zavala, diputada panista y esposa de Felipe Calder贸n, n茅mesis del morenismo a quien ya se vio no tendr谩 cabida en el proyecto del Frente Amplio por M茅xico, aunque se diga que es amplio, pero no tanto.