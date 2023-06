El Circo 🎪 | Show de “corcholatas” con malabares, juego de manos e intercambios

TRUCOS DE MANOS

Un buen espectáculo de Circo no estaría completo si no se tuviera un espacio para hacer gala de los trucos de manos y mostrar la destreza de aquellos que tienen el don de distraer al espectador. Esta semana se dieron dos presentaciones de ese tipo: una protagonizada por la jefa Sheinbaum, quien movió las palmas e hizo el ademán del dedo acusador frente a Alfonso Durazo; el truco, difundido en un video en redes, consistió en reclamar por las porras que llevaron otras “corcholatas” al evento del domingo, pero también para distraer a su espectador, pues en la calle hubo apoyadores de todos los grupos. El segundo truco corrió a cargo de la dupla que forman Mario Delgado y Citlalli Hernández, los anfitriones de Marcelo Ebrard desgastaron las palmas en aplausos para no verse en la necesidad de levantarle la mano a la primera “corcholata” registrada a su proceso de selección de coordinador. Evitaron así, mejor dicho desaparecieron, la foto en la que aparecería triunfal del ex canciller.