El Circo 🎪 | Relevos, renuncias y festejos por el 2024

RELEVOS

En camerinos, se sabe que el movimiento tras el anuncio de renuncia de Marcelo Ebrard provocar谩 una nueva din谩mica en el 鈥淪how de las corcholatas鈥; dicen que en muchos casos est谩 generando nerviosismo justificado y en otros infundado. En ese tenor, se desprenden nombres de posibles encargados de atender los asuntos del Exterior: Juan Ram贸n de la Fuente (representante en la ONU), Esteban Moctezuma (embajador en EU), L谩zaro C谩rdenas Batel (actualmente en la CELAC) y Roberto Velasco (subsecretario para Am茅rica del Norte), se tienen como alternativas; en ese elenco, el primero de los mencionados, dicen, tiene todo a su favor y ni siquiera luce nervioso. En la pista de la CDMX, quien tiene tambi茅n certeza, pero en su caso porque sabe que NO lo consideran, es Mart铆 Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad, pues desde que lleg贸 a su puesto hace dos a帽os no se le ve como un aliado cercano a la malabarista #EsClaudia. Cuentan que entre camerino y camerino se escucha repetidamente el nombre de Luz Elena Gonz谩lez, secretaria de Finanzas, quien no s贸lo es amiga de Sheinbaum, y, adem谩s, es la segunda en el organigrama despu茅s del secretario de Gobierno; Luz Elena destaca en su trayectoria por haber sido directora de RTP cuando el Domador ejerci贸 como jefe de gobierno y ah铆 fue donde se forj贸 el compa帽erismo con Sheinbaum en el gabinete.