Reclamos contra AMLO, la coincidencia en los discursos de aspirantes del Frente

El enemigo está en Palacio Nacional: Xóchitl Gálvez

La senadora Gálvez Ruiz fue la segunda en llegar a la sede nacional panista. Ella arribó a bordo de su bicicleta, luego de hacer realizado su registro ante el Comité coordinador del Frente Amplio por México.

Al inicio de su mensaje, en el que también se escucharon consignas de “¡Presidenta! ¡Presidenta” y ¡Xóchitl! ¡Xóchitl” y “¡Sí se puede! ¡Sí se puede!”, la política hidalguense lanzó:

“¡Claro que se puede! ¡Claro que se va a poder con todos los que me pongan enfrente, aunque el jefe de campaña sea el mismísimo presidente de la República! ¡Aquí lo vamos a esperar!”, animó.

En su discurso ante el líder nacional Marko Cortés y la secretaria general, Cecilia Patrón, precisó que el adversario no está en el partido sino en Palacio Nacional.

“Aquí no tenemos al adversario, lo tenemos en Palacio Nacional; ahí es donde tratan de descalificarme, donde intentan vincularme a personas que les tengo respeto, pero quiero decirles que ningún hombre me ha hecho, ningún hombre. Tengo un marido con quien vivo desde hace 30 años, que me respeta, me quiere, pero no me controla”, expuso.

A bordo de su bicicleta, Xóchitl Gálvez arribó a la sede nacional del PAN, para notificar que ya se registró para encabezar el FAM. Dijo que su mensaje central será, "¡Hay que ponerle huevos!"



Al reconocer que no es panista, pero se siente como en casa, la aspirante remarcó que su candidatura es gracias al apoyo de la gente:

"Hace un mes no estaba en el radar de nadie… a Marko Cortés, le reclamaba que quería ser candidata a jefa de Gobierno", expuso entre risas.