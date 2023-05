El Circo 🎪 | Jueves de tres funciones: sorpresa, estelar Edomex y de tapetes

FUNCIÓN SORPRESA

Las lonas para la función del Circo se abrieron desde muy temprano este miércoles para los espectadores financieros. El escenario estaba listo, pero oh sorpresa, el público quedó desconcertado cuando se dio a conocer que Citigroup abandonaba sus planes de vender de manera directa Banamex, acto seguido se anunció que la mejor opción para deshacerse de los activos de ese banco era a través de la bolsa de valores. Y es que ya estaba anunciado con bombo y platillo que el gran ganador sería Germán Larrea, pero todo se cayó y ahora parece quedarse como el “perro de las dos tortas”, pues por una parte Domador de Palacio tomó el control de varios de los activos de Ferrosur sin haber llegado a un acuerdo de indemnización, y por otra se quedó sin opciones para comprar Banamex. Ahora, dicen que no hay que volver a sorprenderse si es que en el camino de la transacción del histórico banco hay más sorpresas, porque hasta el mismo Domador ha soltado la idea de que el gobierno e inversionistas hagan una alianza para ir por los activos en venta, una operación de la que no hay antecedentes en el país. Mientras el show sigue y las maromas continúan, los espectadores pueden ir por una bolsa de palomitas extra, pues el nuevo dueño de Banamex lo conoceremos, si bien nos va, para 2025, cuando ya haya un nuevo Domador en Palacio.